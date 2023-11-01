https://ria.ru/20231101/kurs-1906703898.html

Туроператоры рассказали, как новый курс рубля повлиял на продажи путевок

Туроператоры рассказали, как новый курс рубля повлиял на продажи путевок - РИА Новости, 01.11.2023

Туроператоры рассказали, как новый курс рубля повлиял на продажи путевок

Доллар опустился до 92 рублей впервые со 2 августа, евро стоит 97,7 рубля, эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) рассказали, как это повлияет на... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:24

2023-11-01T15:24

2023-11-01T15:24

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интурист

курс рубля

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Доллар опустился до 92 рублей впервые со 2 августа, евро стоит 97,7 рубля, эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) рассказали, как это повлияет на стоимость туров и интерес россиян к поездкам в другие страны, сообщает пресс-служба РСТ.Как считает вице-президент РСТ Дмитрий Горин, текущий курс – это вполне комфортный уровень для международных путешествий."Для массового туризма психологический барьер по доллару – 100 рублей, по евро – 110. В премиальном туризме гораздо менее чувствительно реагируют на такую разницу, но значительная часть путешественников выбирают бюджетный отдых", – сказал Горин. По его словам, нынешний курс можно назвать комфортным, но "конечно, хотелось, чтобы он продолжил снижение", потому что в период недавних наиболее массовых поездок, например, евро стоил 86-88 рублей.Горин напомнил, что цена туров и авиабилетов напрямую связана с курсом валюты, и если происходит укрепление рубля, то поездки становятся дешевле и доступнее.Генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов также уверен, что укрепление рубля в среднесрочной перспективе должно положительно сказаться на продажах."Любой откат курса валюты вызывает у туристов желание бронировать – цена в рублях дешевеет. 60 рублей за доллар мы вряд ли увидим, но 90 будет хорошим стимулом продаж. Главное влияние на потребителей оказывает, скорее, не показатель курса валюты к рублю, а его малая волатильность", – считает эксперт. По его словам, когда изменение идет по два-три процента в день, это настораживает. Низкая волатильность более продолжительный период укрепляет в мысли, что можно бронировать поездки.По словам директора по связям с общественностью компании "Интурист" Дарьи Домостроевой, укрепление рубля способствует тому, что клиенты начинают быстрее оплачивать путевки."Обычно сразу надо оплатить 25-50 процентов от стоимости тура, остальное можно внести за неделю-две до даты поездки. Мы заметили, что сейчас люди готовы заплатить за весь тур, не пользуясь отсрочкой, хотя у них есть в запасе один или два месяца", – пояснила она.По ее словам, при курсе 90 рублей за доллар можно рассчитывать на хорошую кампанию раннего бронирования по Турции, неплохую весну по Эмиратам и такое же завершение сезона по дальнемагистральным зимним направлениям – Шри-Ланке и Таиланду.

https://ria.ru/20231031/turtsiya-1906480257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), интурист, курс рубля