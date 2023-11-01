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Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился

Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился - РИА Новости, 01.11.2023

Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился

Около 17 миллионов туристов принял Краснодарский край в настоящий период, это больше на шесть-восемь процентов по сравнению с 2022 годом, на прирост гостей... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:09

2023-11-01T18:09

2023-11-01T18:09

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СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. Около 17 миллионов туристов принял Краснодарский край в настоящий период, это больше на шесть-восемь процентов по сравнению с 2022 годом, на прирост гостей повлияла теплая осень, рассказал РИА Новости вице-губернатор региона Александр Руппель. Ранее он предсказывал высокий турпоток на курорты края с учетом положительного прогноза синоптиков. "С начала года мы приняли уже около 17 миллионов туристов, идем с хорошим приростом к прошлому году – на уровне шести-восьми процентов. Здесь большую роль сыграли, в том числе, погодные условия: теплая осень позволила продлить купальный бархатный сезон практически до конца октября", – сказал Руппель. На фоне благоприятных погодных условий отели курорта сейчас заполнены более чем на 70 процентов, а на пляжах Сочи, согласно данным администраторов и спасателей прибрежных зон в Центральном районе, много отдыхающих, число которых за последнюю неделю заметно увеличилось. Ранее Руппель рассказывал РИА Новости, что региональные власти рассчитывают принять рекордное число путешествующих по итогам 2023 года – 18 миллионов человек.

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