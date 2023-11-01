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Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился
Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился - РИА Новости, 01.11.2023
Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился
Около 17 миллионов туристов принял Краснодарский край в настоящий период, это больше на шесть-восемь процентов по сравнению с 2022 годом, на прирост гостей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:09
2023-11-01T18:09
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СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. Около 17 миллионов туристов принял Краснодарский край в настоящий период, это больше на шесть-восемь процентов по сравнению с 2022 годом, на прирост гостей повлияла теплая осень, рассказал РИА Новости вице-губернатор региона Александр Руппель. Ранее он предсказывал высокий турпоток на курорты края с учетом положительного прогноза синоптиков. "С начала года мы приняли уже около 17 миллионов туристов, идем с хорошим приростом к прошлому году – на уровне шести-восьми процентов. Здесь большую роль сыграли, в том числе, погодные условия: теплая осень позволила продлить купальный бархатный сезон практически до конца октября", – сказал Руппель. На фоне благоприятных погодных условий отели курорта сейчас заполнены более чем на 70 процентов, а на пляжах Сочи, согласно данным администраторов и спасателей прибрежных зон в Центральном районе, много отдыхающих, число которых за последнюю неделю заметно увеличилось. Ранее Руппель рассказывал РИА Новости, что региональные власти рассчитывают принять рекордное число путешествующих по итогам 2023 года – 18 миллионов человек.
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, отдых в России, Отдых на море
Турпоток в Краснодарский край в бархатный сезон увеличился
Руппель: Краснодарский край благодаря теплой осени принял больше туристов
СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. Около 17 миллионов туристов принял Краснодарский край в настоящий период, это больше на шесть-восемь процентов по сравнению с 2022 годом, на прирост гостей повлияла теплая осень, рассказал РИА Новости вице-губернатор региона Александр Руппель.
Ранее он предсказывал высокий турпоток на курорты края с учетом положительного прогноза синоптиков.
"С начала года мы приняли уже около 17 миллионов туристов, идем с хорошим приростом к прошлому году – на уровне шести-восьми процентов. Здесь большую роль сыграли, в том числе, погодные условия: теплая осень позволила продлить купальный бархатный сезон практически до конца октября", – сказал Руппель.
На фоне благоприятных погодных условий отели курорта сейчас заполнены более чем на 70 процентов, а на пляжах Сочи, согласно данным администраторов и спасателей прибрежных зон в Центральном районе, много отдыхающих, число которых за последнюю неделю заметно увеличилось.
Ранее Руппель рассказывал РИА Новости, что региональные власти рассчитывают принять рекордное число путешествующих по итогам 2023 года – 18 миллионов человек.
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