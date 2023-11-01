https://ria.ru/20231101/krizis-1906593107.html

В Палестине заявили о невиданном политическом кризисе в арабском мире

В Палестине заявили о невиданном политическом кризисе в арабском мире - РИА Новости, 01.11.2023

В Палестине заявили о невиданном политическом кризисе в арабском мире

Арабский мир находится в состоянии политического кризиса на невиданном ранее уровне на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:41

2023-11-01T08:41

2023-11-01T09:04

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Арабский мир находится в состоянии политического кризиса на невиданном ранее уровне на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявила РИА Новости бывшая советница палестинской переговорной группы по вопросам мира Хиба Хусейни. "Арабский мир находится в политическом кризисе на беспрецедентном уровне, не виданном со времен 1948 года", - сообщила она. Хусейни добавила, что власти арабских государств не в состоянии сформулировать свою единую позицию, однако есть "связный тон и сигнал о том, что эта война может привести нас в глубокую черную дыру". Экс-советница призвала предпринять немедленные шаги для разрешения конфликта в Газе, включая прекращение огня и освобождение заложников, с необходимостью поиска долгосрочного политического урегулирования. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

израиль

сектор газа

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа