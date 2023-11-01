https://ria.ru/20231101/kot-1906703057.html

В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике

В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике

Кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике в центре Москвы, спасли сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:53

2023-11-01T14:53

2023-11-01T16:13

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике в центре Москвы, спасли сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости. Спасатели открыли дверь припаркованного на Охотном Ряду Mitsubishi, внутри которого находился кот. По словам очевидцев, животное провело там четыре дня. Кота поместили в переноску, после чего его забрали сотрудники полиции.

https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html

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