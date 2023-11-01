https://ria.ru/20231101/kor-1906589352.html
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью - РИА Новости, 01.11.2023
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, в этом году уже выявлено более 3,2 тысячи случаев, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:07
2023-11-01T08:07
2023-11-01T08:07
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БИШКЕК, 1 ноя - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, в этом году уже выявлено более 3,2 тысячи случаев, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "С начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкеке (989 человек), в городе Оше (321 человек), в Ошской (683 человек), Чуйской (515 человек) и Джалал-Абадской областях (501 человек)", - заявил представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. "В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты", - уточнили в минздраве. Сообщается, что в связи с ростом заболеваемости в нескольких учебных заведениях был введен карантин, дети переведены на дистанционное обучение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, бишкек, ош
В мире, Киргизия, Бишкек, Ош
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
В Киргизии выявили более 3,2 тысячи случаев кори
БИШКЕК, 1 ноя - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, в этом году уже выявлено более 3,2 тысячи случаев, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
"С начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкеке
(989 человек), в городе Оше
(321 человек), в Ошской (683 человек), Чуйской (515 человек) и Джалал-Абадской областях
(501 человек)", - заявил представитель пресс-службы.
При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая.
"В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты", - уточнили в минздраве.
Сообщается, что в связи с ростом заболеваемости в нескольких учебных заведениях был введен карантин, дети переведены на дистанционное обучение.
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