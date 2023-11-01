https://ria.ru/20231101/kor-1906589352.html

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью - РИА Новости, 01.11.2023

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, в этом году уже выявлено более 3,2 тысячи случаев, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:07

2023-11-01T08:07

2023-11-01T08:07

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БИШКЕК, 1 ноя - РИА Новости. В Киргизии зафиксирован резкий рост заболеваемости корью, в этом году уже выявлено более 3,2 тысячи случаев, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "С начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкеке (989 человек), в городе Оше (321 человек), в Ошской (683 человек), Чуйской (515 человек) и Джалал-Абадской областях (501 человек)", - заявил представитель пресс-службы. При этом, согласно статистическим данным, в прошлом году в республике был зафиксирован всего один случай кори, в 2021 году - три случая. "В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты", - уточнили в минздраве. Сообщается, что в связи с ростом заболеваемости в нескольких учебных заведениях был введен карантин, дети переведены на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20231025/kor-1905128191.html

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Варвара Скокшина

в мире, киргизия, бишкек, ош