https://ria.ru/20231101/konkurs-1906583847.html

Юноша из России впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка

Юноша из России впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка - РИА Новости, 01.11.2023

Юноша из России впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка

Слушатель Института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный стал первым россиянином, победившим во Всемирном конкурсе для... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:47

2023-11-01T06:47

2023-11-01T09:46

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борис коробец

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Слушатель Института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный стал первым россиянином, победившим во Всемирном конкурсе для школьников "Китайский язык — это мост" за всю историю этого соревнования, сообщает вуз."Воспитанник Института Конфуция ДВФУ, выпускник школы № 28 Владивостока Данил Пышный принял участие в финале Всемирного конкурса для школьников "Китайский язык — это мост", который состоялся 31 октября в Пекине. Впервые в истории конкурса победу одержал представитель России", — рассказали в университете.Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что интерес школьников со всей России к китайскому языку ежегодно растет, в том числе это видно по увеличивающемуся набору слушателей в Институте Конфуция.Конкурс по китайскому языку "Китайский язык — это мост" для школьников проводится в более чем 130 странах. Он призван пробудить интерес учащихся к изучению китайского языка и культуры. Региональный этап соревнования традиционно проводится Институтом Конфуция ДВФУ при содействии Центра языкового образования и сотрудничества и Генерального консульства КНР во Владивостоке.ДВФУ тесно работает с коллегами из Китая. Среди партнеров вуза — свыше 60 учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов КНР. При поддержке ДВФУ в Китае действуют 15 центров русского языка и культуры, где учатся иностранные студенты, которые планируют получать высшее образование в России.

https://ria.ru/20230712/olimpiada-1883676172.html

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общество, китай, россия, владивосток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет