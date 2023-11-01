Юноша из России впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка
Россиянин из Приморья впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка
© Фото : Дирекция ИК ДВФУДанил Пышный, победивший во Всемирном конкурсе "Китайский язык — это мост" в Пекине
Данил Пышный, победивший во Всемирном конкурсе "Китайский язык — это мост" в Пекине
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Слушатель Института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный стал первым россиянином, победившим во Всемирном конкурсе для школьников "Китайский язык — это мост" за всю историю этого соревнования, сообщает вуз.
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"Воспитанник Института Конфуция ДВФУ, выпускник школы № 28 Владивостока Данил Пышный принял участие в финале Всемирного конкурса для школьников "Китайский язык — это мост", который состоялся 31 октября в Пекине. Впервые в истории конкурса победу одержал представитель России", — рассказали в университете.
Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что интерес школьников со всей России к китайскому языку ежегодно растет, в том числе это видно по увеличивающемуся набору слушателей в Институте Конфуция.
Конкурс по китайскому языку "Китайский язык — это мост" для школьников проводится в более чем 130 странах. Он призван пробудить интерес учащихся к изучению китайского языка и культуры. Региональный этап соревнования традиционно проводится Институтом Конфуция ДВФУ при содействии Центра языкового образования и сотрудничества и Генерального консульства КНР во Владивостоке.
ДВФУ тесно работает с коллегами из Китая. Среди партнеров вуза — свыше 60 учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов КНР. При поддержке ДВФУ в Китае действуют 15 центров русского языка и культуры, где учатся иностранные студенты, которые планируют получать высшее образование в России.