https://ria.ru/20231101/konflikt-1906733154.html

Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана

Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана - РИА Новости, 01.11.2023

Посол России оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана

Вероятность возникновения полноценного конфликта между Ливаном и Израилем в свете эскалации палестино-израильской проблемы - 50 на 50, заявил посол РФ в Ливане... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:17

2023-11-01T16:17

2023-11-01T16:17

в мире

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россия

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александр рудаков (посол россии в ливане )

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вероятность возникновения полноценного конфликта между Ливаном и Израилем в свете эскалации палестино-израильской проблемы - 50 на 50, заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24"."Как я уже говорил, есть вероятность того, что все останется, как сейчас, то есть очаговый, тлеющий конфликт в пределах допустимой самообороны с обеих сторон. Если наметится деэскалация вокруг Газы, включая гуманитарные паузы, то появятся предпосылки для затухания. Но так же может сработать и в обратную сторону - сегодняшние наземные маневры Израиля показывают настрой Тель-Авива на дальнейшую эскалацию, что рискует спровоцировать "эффект домино" и по отношению к Ливану", - отметил посол. "Шансы, наверное, остаются 50 на 50. В Ливане, кстати говоря, на всякий случай готовятся к худшему", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, каковы шансы полноценного конфликта между Ливаном и Израилем в свете палестино-израильской эскалации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906720358.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане ), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году