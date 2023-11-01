https://ria.ru/20231101/konfiskat-1906698418.html

В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки

В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки - РИА Новости, 01.11.2023

В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:37

2023-11-01T14:37

2023-11-01T19:16

экономика

финляндия

сбербанк россии

всемирная организация интеллектуальной собственности

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, "Калашников" и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило агентство STT."Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов", — говорится в материале.Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний. При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании. "По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT. Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html

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экономика, финляндия, сбербанк россии, всемирная организация интеллектуальной собственности