https://ria.ru/20231101/konfiskat-1906698418.html
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки - РИА Новости, 01.11.2023
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки
Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:37
2023-11-01T14:37
2023-11-01T19:16
экономика
финляндия
сбербанк россии
всемирная организация интеллектуальной собственности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203749_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2e433222da988da68414b907f5ba4c76.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, "Калашников" и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило агентство STT."Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов", — говорится в материале.Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний. При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании. "По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT. Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576203749_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b58d42c6d95c6397352783fa3f7d3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, финляндия, сбербанк россии, всемирная организация интеллектуальной собственности
Экономика, Финляндия, Сбербанк России, Всемирная организация интеллектуальной собственности
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки
Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, "Калашникова" и RT
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости.
Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, "Калашников" и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило агентство
STT.
«
"Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов", — говорится в материале.
Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний.
При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании.
"По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT.
Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагает.
Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО