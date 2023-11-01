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В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки - РИА Новости, 01.11.2023
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14:37 01.11.2023 (обновлено: 19:16 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/konfiskat-1906698418.html
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки - РИА Новости, 01.11.2023
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки
Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:37
2023-11-01T19:16
экономика
финляндия
сбербанк россии
всемирная организация интеллектуальной собственности
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, "Калашников" и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило агентство STT.&quot;Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО &quot;ТВ-Новости&quot;, были конфискованы Управлением по взысканию долгов&quot;, — говорится в материале.Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний. При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании. "По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT. Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагает.
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экономика, финляндия, сбербанк россии, всемирная организация интеллектуальной собственности
Экономика, Финляндия, Сбербанк России, Всемирная организация интеллектуальной собственности
В Финляндии конфисковали некоторые российские товарные знаки

Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, "Калашникова" и RT

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомат АК-12 на стенде компании "Калашников"
Автомат АК-12 на стенде компании Калашников - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомат АК-12 на стенде компании "Калашников". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, "Калашников" и управляющая компания телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило агентство STT.
«

"Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов", — говорится в материале.

Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний.
При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании.
"По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT.
Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагает.
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ЭкономикаФинляндияСбербанк РоссииВсемирная организация интеллектуальной собственности
 
 
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