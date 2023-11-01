https://ria.ru/20231101/konferentsiya-1906650641.html

На Елисаветинских чтениях обсудят вопросы профессионального образования

На Елисаветинских чтениях обсудят вопросы профессионального образования - РИА Новости, 01.11.2023

На Елисаветинских чтениях обсудят вопросы профессионального образования

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского проходит всероссийская научная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения", посвященная... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:44

2023-11-01T12:44

2023-11-01T12:45

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елизавета федоровна

александр i

николай i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского проходит всероссийская научная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения", посвященная профессиональному образованию под покровительством Императорского дома Романовых, сообщила пресс-служба Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"."Первого ноября, в день 159-годовщины со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, в стенах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, состоятся ежегодные XXVI Елисаветинско-Сергиевские чтения "Профессиональное образование под покровительством Императорского Дома Романовых в XIX-начале XX вв.". Перед началом конференции участники Чтений почтут память святой преподобномученицы молитвой в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители милосердия. Всероссийская научная конференция приурочена к Году педагога и наставника, 155-летию со дня рождения императора Николая II и 105-летию со дня гибели святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны", - говорится в сообщении.Как сообщили в фонде, чтения в Москве традиционно проходят в местах, связанных с деятельностью великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы в 1891-1904 годах, и его супруги великой княгини Елизаветы Фёдоровны. В частности, Московская государственная консерватория также непосредственно связана с именем великого князя Сергея Александровича, благодаря его поддержке консерватория получила средства на строительство нового здания.Участниками чтений станут историки, архивисты, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды. На конференции будут представлены доклады о покровительстве представителей Императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям - техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.В Фонде добавили, что Романовы уделяли особое внимание профессиональному образованию. Большой вклад в развитие женского профессионального образования в России внесла императрица Мария Александровна, супруга Императора Александра II. По её инициативе началось развитие сети русских школ и учительских семинарий в Святой Земле. А император Александр III всемерно поддерживал развитие среднего профессионального образования и вкладывал и государственные, и личные средства в создание ремесленных училищ."На протяжении всего XIX века и вплоть до 1917 года каждое из ведомств и обществ под покровительством Императорского Дома Романовых – Ведомство учреждений Императрицы Марии, Императорское Человеколюбивое общество, Императорское женское патриотическое общество, Российское Общество Красного Креста и многие другие – использовали в своих учебных заведениях профессиональной направленности лучшие достижения науки, своевременные и современные методы в образовательном процессе", - отметили в фонде.К середине 1890-х годов в России действовали 57 государственных и 11 частных высших учебных заведений. А к 1914 году уже было 114 государственных и частных высших учебных заведений и более 122 тысяч студентов и студенток.Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, санкт-петербург, елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, русская православная церковь, религия