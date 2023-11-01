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В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат - РИА Новости, 01.11.2023
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14:46 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kndr-1906700510.html
В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат
В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат - РИА Новости, 01.11.2023
В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал искать способы оказать всеобъемлющую поддержку палестинской стороне в конфликте с Израилем, заявил со ссылкой на доклад разведки... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:46
2023-11-01T14:46
в мире
израиль
россия
корейский полуостров
владимир путин
ким чен ын
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал искать способы оказать всеобъемлющую поддержку палестинской стороне в конфликте с Израилем, заявил со ссылкой на доклад разведки депутат южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом. Агентство Рёнхап, цитируя Ю Сан Бома, сообщило, что южнокорейская разведка считает, что КНДР стремится "всесторонне" использовать конфликт между Израилем и ХАМАС. "Стало известно, что Ким Чен Ын недавно приказал искать способы всеобъемлющей поддержки Палестины", - процитировал доклад разведки депутат. Также сообщается, что южнокорейская разведка опасается возможности поставок оружия из КНДР "вооруженным группировкам и странам третьего мира", так как Северная Корея якобы уже экспортировала ХАМАС и "Хезболле" противотанковое оружие и артиллерийские снаряды в прошлом. В разведке отметили, что Ким Чен Ын, скорее всего, подтвердил для себя гибкость в использовании реактивных систем залпового огня и "важность внезапного упреждающего удара", что может отразиться на ситуации на Корейском полуострове. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906591844.html
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в мире, израиль, россия, корейский полуостров, владимир путин, ким чен ын, хамас, оон, гражданская сила, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Корейский полуостров, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ХАМАС, ООН, Гражданская сила, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат

Южнокорейский депутат: Ким Чен Ын приказал найти способы поддержать Палестину

© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал искать способы оказать всеобъемлющую поддержку палестинской стороне в конфликте с Израилем, заявил со ссылкой на доклад разведки депутат южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.
Агентство Рёнхап, цитируя Ю Сан Бома, сообщило, что южнокорейская разведка считает, что КНДР стремится "всесторонне" использовать конфликт между Израилем и ХАМАС.
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"Стало известно, что Ким Чен Ын недавно приказал искать способы всеобъемлющей поддержки Палестины", - процитировал доклад разведки депутат.
Также сообщается, что южнокорейская разведка опасается возможности поставок оружия из КНДР "вооруженным группировкам и странам третьего мира", так как Северная Корея якобы уже экспортировала ХАМАС и "Хезболле" противотанковое оружие и артиллерийские снаряды в прошлом. В разведке отметили, что Ким Чен Ын, скорее всего, подтвердил для себя гибкость в использовании реактивных систем залпового огня и "важность внезапного упреждающего удара", что может отразиться на ситуации на Корейском полуострове.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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31 октября, 12:15
 
В миреИзраильРоссияКорейский полуостровВладимир ПутинКим Чен ЫнХАМАСООНГражданская силаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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