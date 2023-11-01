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В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России - РИА Новости, 01.11.2023
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Амурская область
Амурская область
 
15:56 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kleschenko-1906724869.html
В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России
В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России - РИА Новости, 01.11.2023
В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России
Мемориальную доску Герою России лётчику Василию Клещенко, погибшему в зоне спецоперации, установили на фасаде школы, в которой он учился, в селе Среднебелая в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:56
2023-11-01T15:56
амурская область
россия
торжок
амурская область
василий орлов (губернатор)
андрей иванов
ми-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мемориальную доску Герою России лётчику Василию Клещенко, погибшему в зоне спецоперации, установили на фасаде школы, в которой он учился, в селе Среднебелая в Приамурье, сообщает правительство региона. В мероприятии принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. "Тысячи наших земляков с оружием в руках защищают интересы нашей страны, чтобы мы могли жить под вот таким чистым небом, чтобы наши мальчишки и девчонки не знали, что такое война, и не слышали взрывов. Василий Петрович Клещенко был настоящим офицером, профессионалом, одним из лучших летчиков. В его честь названа улица и школа в Торжке, его бюст установлен в Уссурийске. И здесь сегодня мы открываем мемориальную доску", - рассказал глава региона. Губернатор также поблагодарил родителей Клавдию Ивановну и Петра Николаевича за воспитание сына, патриота родины. "Низкий Вам поклон! И вечная слава и память Василию Петровичу Клещенко", - сказал Орлов. Собравшиеся почтили память летчика минутой молчания и возложили живые цветы. Василий Клещенко родился 28 октября 1976 года в Ивановке, жил и учился в селе Среднебелая. После окончания Уссурийского Суворовского военного училища, затем Сызранского высшего военного авиационного училища вернулся в родные края и десять лет служил в вертолётном полку. В 2010 году окончил Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Проходил службу на должностях лётчика, командира вертолетной части, заместителя начальника Центра Боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Умел управлять вертолётами Ми-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Считался одним из лучших военных пилотов России, руководил авиационной группой "Беркуты", базирующейся в Торжке Тверской области. С февраля 2022 года Василий Клещенко выполнял воинский долг в зоне СВО. При выполнении одного из боевых заданий под Харьковом вертолет полковника был сбит. Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2022 года Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя России. В прошлом году в Приамурье установили две мемориальные доски - Андрею Иванову на фасаде благовещенской гимназии №25 и Ивану Цевуну на фасаде школы села Короли.
https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html
https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html
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россия, торжок, амурская область, василий орлов (губернатор), андрей иванов, ми-24, ми-35м, ми-8 амтш
Амурская область, Россия, Торжок, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Андрей Иванов, Ми-24, Ми-35М, Ми-8 АМТШ

В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ городе Благовещенск
В городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В городе Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мемориальную доску Герою России лётчику Василию Клещенко, погибшему в зоне спецоперации, установили на фасаде школы, в которой он учился, в селе Среднебелая в Приамурье, сообщает правительство региона.
В мероприятии принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.
«
"Тысячи наших земляков с оружием в руках защищают интересы нашей страны, чтобы мы могли жить под вот таким чистым небом, чтобы наши мальчишки и девчонки не знали, что такое война, и не слышали взрывов. Василий Петрович Клещенко был настоящим офицером, профессионалом, одним из лучших летчиков. В его честь названа улица и школа в Торжке, его бюст установлен в Уссурийске. И здесь сегодня мы открываем мемориальную доску", - рассказал глава региона.
Губернатор также поблагодарил родителей Клавдию Ивановну и Петра Николаевича за воспитание сына, патриота родины. "Низкий Вам поклон! И вечная слава и память Василию Петровичу Клещенко", - сказал Орлов.
Собравшиеся почтили память летчика минутой молчания и возложили живые цветы.
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области
28 апреля, 16:53
Василий Клещенко родился 28 октября 1976 года в Ивановке, жил и учился в селе Среднебелая. После окончания Уссурийского Суворовского военного училища, затем Сызранского высшего военного авиационного училища вернулся в родные края и десять лет служил в вертолётном полку. В 2010 году окончил Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Проходил службу на должностях лётчика, командира вертолетной части, заместителя начальника Центра Боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Умел управлять вертолётами Ми-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Считался одним из лучших военных пилотов России, руководил авиационной группой "Беркуты", базирующейся в Торжке Тверской области. С февраля 2022 года Василий Клещенко выполнял воинский долг в зоне СВО. При выполнении одного из боевых заданий под Харьковом вертолет полковника был сбит. Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2022 года Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя России.
В прошлом году в Приамурье установили две мемориальные доски - Андрею Иванову на фасаде благовещенской гимназии №25 и Ивану Цевуну на фасаде школы села Короли.
Город Торжок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
1 ноября 2022, 19:38
 
Амурская областьРоссияТоржокАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Андрей ИвановМи-24Ми-35ММи-8 АМТШ
 
 
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