В сельской школе Приамурья открыли мемориальную доску в честь Героя России
В городе Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Мемориальную доску Герою России лётчику Василию Клещенко, погибшему в зоне спецоперации, установили на фасаде школы, в которой он учился, в селе Среднебелая в Приамурье, сообщает правительство региона.
В мероприятии принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.
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"Тысячи наших земляков с оружием в руках защищают интересы нашей страны, чтобы мы могли жить под вот таким чистым небом, чтобы наши мальчишки и девчонки не знали, что такое война, и не слышали взрывов. Василий Петрович Клещенко был настоящим офицером, профессионалом, одним из лучших летчиков. В его честь названа улица и школа в Торжке, его бюст установлен в Уссурийске. И здесь сегодня мы открываем мемориальную доску", - рассказал глава региона.
Губернатор также поблагодарил родителей Клавдию Ивановну и Петра Николаевича за воспитание сына, патриота родины. "Низкий Вам поклон! И вечная слава и память Василию Петровичу Клещенко", - сказал Орлов.
Собравшиеся почтили память летчика минутой молчания и возложили живые цветы.
Василий Клещенко родился 28 октября 1976 года в Ивановке, жил и учился в селе Среднебелая. После окончания Уссурийского Суворовского военного училища, затем Сызранского высшего военного авиационного училища вернулся в родные края и десять лет служил в вертолётном полку. В 2010 году окончил Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Проходил службу на должностях лётчика, командира вертолетной части, заместителя начальника Центра Боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Умел управлять вертолётами Ми-24, Ми-35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Считался одним из лучших военных пилотов России, руководил авиационной группой "Беркуты", базирующейся в Торжке Тверской области. С февраля 2022 года Василий Клещенко выполнял воинский долг в зоне СВО. При выполнении одного из боевых заданий под Харьковом вертолет полковника был сбит. Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2022 года Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя России.
В прошлом году в Приамурье установили две мемориальные доски - Андрею Иванову на фасаде благовещенской гимназии №25 и Ивану Цевуну на фасаде школы села Короли.