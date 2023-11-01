https://ria.ru/20231101/kimberli-1906691275.html

Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса

Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023

Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса

Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:22

2023-11-01T14:22

2023-11-01T14:22

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

белоруссия

юар

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает дискриминацию Белоруссии как кандидата на пост вице-председателя КП в 2024 году и на пост председателя в 2025 году, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. В письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации отмечается, что западные страны развернули кампанию против РФ в рамках КП. "В русле этой деструктивной логики идут попытки саботировать повестку пленарных заседаний, а также заблокировать выдвижение Беларуси на пост вице-председателя и председателя КП в 2024-2025 годах соответственно. Поэтому мы выступаем решительно против попыток исказить повестку дня предстоящего пленарного заседания (особенно тех, которые содержались в украинском письме от 7 сентября 2023 года) и решительно осудить дискриминацию Беларуси – полноправного члена КП и единственного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в установленный срок", - сообщает Минфин. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

https://ria.ru/20231025/zayavlenie-1905202812.html

россия

белоруссия

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), россия, белоруссия, юар