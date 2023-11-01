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Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023
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14:22 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kimberli-1906691275.html
Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса
Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса - РИА Новости, 01.11.2023
Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса
Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:22
2023-11-01T14:22
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
белоруссия
юар
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает дискриминацию Белоруссии как кандидата на пост вице-председателя КП в 2024 году и на пост председателя в 2025 году, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. В письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации отмечается, что западные страны развернули кампанию против РФ в рамках КП. "В русле этой деструктивной логики идут попытки саботировать повестку пленарных заседаний, а также заблокировать выдвижение Беларуси на пост вице-председателя и председателя КП в 2024-2025 годах соответственно. Поэтому мы выступаем решительно против попыток исказить повестку дня предстоящего пленарного заседания (особенно тех, которые содержались в украинском письме от 7 сентября 2023 года) и решительно осудить дискриминацию Беларуси – полноправного члена КП и единственного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в установленный срок", - сообщает Минфин. Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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россия
белоруссия
юар
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, белоруссия, юар
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Белоруссия, ЮАР
Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса

Минфин: РФ выступает против попыток подорвать достижения Кимберлийского процесса

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает дискриминацию Белоруссии как кандидата на пост вице-председателя КП в 2024 году и на пост председателя в 2025 году, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России.
В письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации отмечается, что западные страны развернули кампанию против РФ в рамках КП.
"В русле этой деструктивной логики идут попытки саботировать повестку пленарных заседаний, а также заблокировать выдвижение Беларуси на пост вице-председателя и председателя КП в 2024-2025 годах соответственно. Поэтому мы выступаем решительно против попыток исказить повестку дня предстоящего пленарного заседания (особенно тех, которые содержались в украинском письме от 7 сентября 2023 года) и решительно осудить дискриминацию Беларуси – полноправного члена КП и единственного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в установленный срок", - сообщает Минфин.
Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияБелоруссияЮАР
 
 
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