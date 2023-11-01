Минфин заявил о попытке Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса
Минфин: РФ выступает против попыток подорвать достижения Кимберлийского процесса
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия выступает против попыток Запада подорвать достижения Кимберлийского процесса (КП) и исказить повестку пленарного заседания 6-10 ноября, также РФ осуждает дискриминацию Белоруссии как кандидата на пост вице-председателя КП в 2024 году и на пост председателя в 2025 году, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России.
В письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации отмечается, что западные страны развернули кампанию против РФ в рамках КП.
"В русле этой деструктивной логики идут попытки саботировать повестку пленарных заседаний, а также заблокировать выдвижение Беларуси на пост вице-председателя и председателя КП в 2024-2025 годах соответственно. Поэтому мы выступаем решительно против попыток исказить повестку дня предстоящего пленарного заседания (особенно тех, которые содержались в украинском письме от 7 сентября 2023 года) и решительно осудить дискриминацию Беларуси – полноправного члена КП и единственного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в установленный срок", - сообщает Минфин.
Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.