Рейтинг@Mail.ru
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kiev-1906579072.html
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада - РИА Новости, 01.11.2023
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада
Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T04:26
2023-11-01T04:26
в мире
украина
москва
андрей золотарев
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*."Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — высказался эксперт.По его словам, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина окажется в катастрофической ситуации. В частности, западные страны могут заставить Зеленского пойти на переговоры, заключил политолог.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, андрей золотарев, киев
В мире, Украина, Москва, Андрей Золотарев, Киев
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада

Политолог Золотарев: урезание помощи Западом станет крайне болезненным для Киева

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.
«
"Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — высказался эксперт.
По его словам, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина окажется в катастрофической ситуации. В частности, западные страны могут заставить Зеленского пойти на переговоры, заключил политолог.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Что-то происходит". В США рассказали ужасную правду об Украине
02:55
 
В миреУкраинаМоскваАндрей ЗолотаревКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала