https://ria.ru/20231101/kiev-1906579072.html

"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада

"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада - РИА Новости, 01.11.2023

"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада

Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T04:26

2023-11-01T04:26

2023-11-01T04:26

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андрей золотарев

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*."Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — высказался эксперт.По его словам, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина окажется в катастрофической ситуации. В частности, западные страны могут заставить Зеленского пойти на переговоры, заключил политолог.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906574618.html

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в мире, украина, москва, андрей золотарев, киев