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"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада - РИА Новости, 01.11.2023
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада
Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T04:26
2023-11-01T04:26
2023-11-01T04:26
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*."Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — высказался эксперт.По его словам, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина окажется в катастрофической ситуации. В частности, западные страны могут заставить Зеленского пойти на переговоры, заключил политолог.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, москва, андрей золотарев, киев
В мире, Украина, Москва, Андрей Золотарев, Киев
"Сделают обрезание". На Украине испугались катастрофического шага Запада
Политолог Золотарев: урезание помощи Западом станет крайне болезненным для Киева
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине из-за смещения внимания на ближневосточный конфликт станет для Киева ударом, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ"*.
«
"Перспектива рисуется грустнее грустного — в части финансовой и военной помощи. Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно", — высказался эксперт.
По его словам, помощь Запада может опуститься до уровня, из-за которого Украина окажется в катастрофической ситуации. В частности, западные страны могут заставить Зеленского пойти на переговоры, заключил политолог.
Москва
не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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