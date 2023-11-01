https://ria.ru/20231101/khram-1906689688.html

Бречалов: в Удмуртии отреставрируют храм, где крестили Петра Чайковского

Бречалов: в Удмуртии отреставрируют храм, где крестили Петра Чайковского - РИА Новости, 01.11.2023

Бречалов: в Удмуртии отреставрируют храм, где крестили Петра Чайковского

Благовещенский собор в удмуртском городе Воткинске, где был крещен известный во всем мире композитор Петр Чайковский, отреставрируют к Рождеству, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:17

2023-11-01T14:17

2023-11-01T14:18

удмуртская республика

петр чайковский

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152364/85/1523648574_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2e696f78b4411889770eb07f8ca48c2.jpg

УФА, 1 ноя – РИА Новости. Благовещенский собор в удмуртском городе Воткинске, где был крещен известный во всем мире композитор Петр Чайковский, отреставрируют к Рождеству, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Руководитель региона в своем Telegram-канале рассказал, что в ходе рабочего визита в Воткинск побывал "в двух потрясающих с точки зрения истории и религии местах города – татарской мечети и Благовещенском соборе". "Посмотрел, как идет реконструкция Благовещенского собора - храма, где был крещен Петр Ильич Чайковский. Строители завершили штукатурку стен, уложили пол. Художники школы "Ставрос" закончили роспись основного купола. Постарались воспроизвести первоначальные цвета и стиль. На следующей неделе начнется установка иконостаса. Напомню, на Рождество планируем провести в возрожденном храме службу", - сообщил Бречалов. Он рассказал, что татарская мечеть в Воткинске - одна из старейших мечетей в Удмуртии. Ее первое здание было построено в 1892 году. "О ее строительстве просили мусульмане, работавшие на железоделательном заводе - Воткинск всегда был многонациональным и многоконфессиональным. Мечеть не переставала работать и в советское время. В 2021 году на месте старого здания, которое уже нельзя было восстановить, открылась новая мечеть", - добавил глава региона. Петр Ильич Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года в заводском поселке Воткинск (ныне город в Удмуртии) в семье горного инженера, начальника Камско-Воткинского завода. Позднее его отец стал управляющим Алапаевскими и Нижнекамскими заводами, директором Технологического института в Петербурге. Будущего композитора крестили в Благовещенском соборе 5 мая 1840 года (по старому стилю). По данным собора, в 1815 году мастеровые Воткинского железоделательного завода ходатайствовали о строительстве каменного храма. Для этой цели каждый месяц из заработка заводских рабочих вычитали пять копеек с рубля. Строительство собора начали в 1816 году и завершили в 1839 году. "При личном участии Ильи Петровича Чайковского (отца композитора) в период руководства им Воткинским железоделательным заводом окончательно завершено строительство Благовещенского собора: возведены колокольня, каменная ограда и сделан иконостас", - говорится в справке.

https://ria.ru/20231031/urok-1906519762.html

https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр чайковский, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)