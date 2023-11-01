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СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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09:23 01.11.2023 (обновлено: 10:35 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/khamas-1906598822.html
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа
Палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут выехать из Газы в Египет, среди них сотрудники Красного Креста, граждане Австралии,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:23
2023-11-01T10:35
в мире
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австрия
иордания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут выехать из Газы в Египет, среди них сотрудники Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии, передает агентство Блумберг.&quot;Они (подконтрольные ХАМАС власти Газы. — Прим. ред.) опубликовали список людей, которые могут уехать. Он включает сотрудников Международного комитета Красного Креста и граждан из Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что в списке не упоминаются граждане США.В то же время, как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов, ХАМАС не смогло договориться с египетскими властями об условиях эвакуации иностранцев из анклава при посредничестве ООН. Разногласия вызвал вопрос размещения представителей организации: Каир настаивал, что они должны находиться на стороне границы сектора Газа, тогда как ХАМАС хотел, чтобы их разместили на египетской стороне. Однако выход из ситуации может предложить Катар. По словам одного из источников FT, сделка "близка" к заключению.Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Израиль препятствует проходу иностранных граждан из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
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РИА Новости
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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается.
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в мире, австралия, австрия, иордания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Австралия, Австрия, Иордания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа

ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут выехать из Газы в Египет, среди них сотрудники Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии, передает агентство Блумберг.
«

"Они (подконтрольные ХАМАС власти Газы. — Прим. ред.) опубликовали список людей, которые могут уехать. Он включает сотрудников Международного комитета Красного Креста и граждан из Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке не упоминаются граждане США.
В то же время, как пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов, ХАМАС не смогло договориться с египетскими властями об условиях эвакуации иностранцев из анклава при посредничестве ООН. Разногласия вызвал вопрос размещения представителей организации: Каир настаивал, что они должны находиться на стороне границы сектора Газа, тогда как ХАМАС хотел, чтобы их разместили на египетской стороне. Однако выход из ситуации может предложить Катар. По словам одного из источников FT, сделка "близка" к заключению.
Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Израиль препятствует проходу иностранных граждан из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
 
В миреАвстралияАвстрияИорданияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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