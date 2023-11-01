https://ria.ru/20231101/katastrofa-1906727435.html

Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского

Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского - РИА Новости, 01.11.2023

Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского

На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:03

2023-11-01T16:03

2023-11-01T16:03

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне", — утверждает он.Политолог отметил, что к гражданской войне также ведет отсутствие каких-либо успехов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.Он также добавил, что ближе к зиме уровень доверия населения Украины к главе киевского режима упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений.

https://ria.ru/20231101/trevoga-1906658923.html

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в мире, политика, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, youtube