Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине будет гражданская война из-за Зеленского
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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"Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне", — утверждает он.
Политолог отметил, что к гражданской войне также ведет отсутствие каких-либо успехов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.
Он также добавил, что ближе к зиме уровень доверия населения Украины к главе киевского режима упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.
Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений.
Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений.