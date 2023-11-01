Рейтинг@Mail.ru
Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/katastrofa-1906727435.html
Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского
Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского - РИА Новости, 01.11.2023
Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского
На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:03
2023-11-01T16:03
в мире
политика
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_1fc0508f6ce8cb792a04f46e84d13580.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне&quot;, — утверждает он.Политолог отметил, что к гражданской войне также ведет отсутствие каких-либо успехов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.Он также добавил, что ближе к зиме уровень доверия населения Украины к главе киевского режима упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений.
https://ria.ru/20231101/trevoga-1906658923.html
https://ria.ru/20231101/granitsy-1906636396.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b1a31047398d3f7c13ad9eac051e48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, политика, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин, youtube
В мире, Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, YouTube
Репрессии каждый день. Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине будет гражданская война из-за Зеленского

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине начнется гражданская война из-за репрессивного режима президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне", — утверждает он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Угроза для ПВО. СМИ забили тревогу из-за хода России на Украине
Вчера, 13:06
Политолог отметил, что к гражданской войне также ведет отсутствие каких-либо успехов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.
Он также добавил, что ближе к зиме уровень доверия населения Украины к главе киевского режима упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.

Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
Вчера, 12:07
 
В миреПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала