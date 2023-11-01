https://ria.ru/20231101/izrail-1906815540.html
Израиль потребовал от Колумбии и Чили открыто осудить ХАМАС
Израиль потребовал от Колумбии и Чили открыто осудить ХАМАС - РИА Новости, 01.11.2023
Израиль потребовал от Колумбии и Чили открыто осудить ХАМАС
Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат призвал Колумбию и Чили осудить действия военного крыла палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:17
2023-11-01T22:17
2023-11-01T22:31
в мире
израиль
колумбия
чили
густаво петро
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат призвал Колумбию и Чили осудить действия военного крыла палестинского движения ХАМАС. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что отзывает посла из Тель-Авива для консультаций, отметив, что продолжение "резни палестинского народа" может привести к разрыву отношений. Министерство иностранных дел Чили также сообщило, что осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране. "Израиль призывает Колумбию и Чили открыто осудить террористическую организацию ХАМАС, которая убивала и похищала младенцев, детей, женщин и стариков", - говорится в сообщении спикера в соцсети X. Хайат также отметил, что обе страны должны поддержать право Израиля на защиту своего населения. "Израиль ожидает, что Колумбия и Чили поддержат право демократической страны на защиту своих граждан и призовут к немедленному освобождению всех похищенных", - говорится в заявлении Хайата. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
израиль
колумбия
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, колумбия, чили, густаво петро, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Колумбия, Чили, Густаво Петро, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль потребовал от Колумбии и Чили открыто осудить ХАМАС
Лиор Хайат потребовал от Колумбии и Чили осуждения ХАМАС и поддержки Израиля
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат призвал Колумбию и Чили осудить действия военного крыла палестинского движения ХАМАС.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро
заявил, что отзывает посла из Тель-Авива
для консультаций, отметив, что продолжение "резни палестинского народа" может привести к разрыву отношений. Министерство иностранных дел Чили также сообщило, что осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране.
«
"Израиль призывает Колумбию и Чили открыто осудить террористическую организацию ХАМАС, которая убивала и похищала младенцев, детей, женщин и стариков", - говорится в сообщении спикера в соцсети X.
Хайат также отметил, что обе страны должны поддержать право Израиля на защиту своего населения.
«
"Израиль ожидает, что Колумбия и Чили поддержат право демократической страны на защиту своих граждан и призовут к немедленному освобождению всех похищенных", - говорится в заявлении Хайата.
Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.