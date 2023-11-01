https://ria.ru/20231101/izrail-1906646333.html

Спецназ США прибыл в Израиль, пишут СМИ

Спецназ США прибыл в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Спецназ США прибыл в Израиль, пишут СМИ

Служащие специального назначения США прибыли в Израиль для оказания помощи властям страны с поиском заложников, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

2023-11-01T12:35

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Служащие специального назначения США прибыли в Израиль для оказания помощи властям страны с поиском заложников, сообщает газета New York Times со ссылкой на помощника главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофера Майера, а также на источники. "Американские спецназовцы, находящиеся в Израиле, помогают найти более 200 заложников", - говорится в сообщении газеты. Издание со ссылкой на заявление Майера отмечает, что американские подразделения спецназначения не будут участвовать в боевых действиях, однако они обсуждают с израильскими коллегами "очень сложную борьбу" в Газе. Как отмечает издание, Майер не указал, сколько служащих специального назначения в настоящее время находятся в Израиле, однако собеседники издания сообщили, что за последние дни Пентагон отправил "несколько десятков спецназовцев". "Мы активно помогаем израильтянам по ряду вопросов... (Главная задача - помочь Израилю - ред.) выявлять заложников, в том числе американских. Это действительно наша ответственность", - приводит издание слова Майера. Газета со ссылкой на источники сообщает, что силы спецназначения будут работать совместно со специалистами ФБР, госдепартамента и других американских ведомств, задействованных в освобождении заложников. По данным издания, некоторые западные страны "тайно перебросили" "небольшие группы спецназа "ближе к Израилю", чтобы помочь "с операциями по спасению", а также, чтобы они "были поблизости" для оказания помощи в эвакуации их граждан с территории Израиля в Ливан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/blinken-1906500047.html

https://ria.ru/20231101/rossiya-1906574478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году