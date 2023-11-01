https://ria.ru/20231101/izrail-1906637548.html

Верховный лидер Ирана призвал не поставлять Израилю нефть и продовольствие

Верховный лидер Ирана призвал не поставлять Израилю нефть и продовольствие - РИА Новости, 01.11.2023

Верховный лидер Ирана призвал не поставлять Израилю нефть и продовольствие

Мусульманские страны должны незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:12

2023-11-01T12:12

2023-11-01T12:54

в мире

израиль

иран

али хаменеи

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Мусульманские страны должны незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления перед студентами."То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены. Мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем", — сказал он.На прошлой неделе президент исламской республики Эбрахим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий". Ранее политик также отметил, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.МИД Ирана, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором обвинил израильские власти в нарушении "всех возможных законов международного права".Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По информации палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231030/oon-1906155437.html

https://ria.ru/20231029/konflikt-1906018421.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

израиль

иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году