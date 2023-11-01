Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 01.11.2023 (обновлено: 09:04 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/izrail-1906593909.html
Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира
Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира - РИА Новости, 01.11.2023
Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:46
2023-11-01T09:04
в мире
израиль
россия
кипр
биньямин нетаньяху
хамас
исламское государство
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в сообщении канцелярии израильского премьера в соцсети Х. "Премьер-министр Нетаньяху проинформировал лидеров (Кипра, Великобритании и Австралии - ред.) о войне и поблагодарил их за безоговорочную поддержку государства Израиль. Премьер-министр заявил, что война Израиля против ХАМАС и ИГИЛ* является также войной всего просвещенного мира", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906591500.html
https://ria.ru/20231101/gaza-1906581905.html
израиль
россия
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, кипр, биньямин нетаньяху, хамас, исламское государство, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Кипр, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламское государство, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира

Нетаньяху назвал борьбу Израиля против ХАМАС и ИГ войной просвещенного мира

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в сообщении канцелярии израильского премьера в соцсети Х.
"Премьер-министр Нетаньяху проинформировал лидеров (Кипра, Великобритании и Австралии - ред.) о войне и поблагодарил их за безоговорочную поддержку государства Израиль. Премьер-министр заявил, что война Израиля против ХАМАС и ИГИЛ* является также войной всего просвещенного мира", - говорится в сообщении.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе
Вчера, 08:25
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ
Вчера, 05:50
 
В миреИзраильРоссияКипрБиньямин НетаньяхуХАМАСИсламское государствоООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала