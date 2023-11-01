https://ria.ru/20231101/izrail-1906593909.html

Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира

Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира - РИА Новости, 01.11.2023

Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:46

2023-11-01T08:46

2023-11-01T09:04

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в сообщении канцелярии израильского премьера в соцсети Х. "Премьер-министр Нетаньяху проинформировал лидеров (Кипра, Великобритании и Австралии - ред.) о войне и поблагодарил их за безоговорочную поддержку государства Израиль. Премьер-министр заявил, что война Израиля против ХАМАС и ИГИЛ* является также войной всего просвещенного мира", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906591500.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906581905.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, кипр, биньямин нетаньяху, хамас, исламское государство, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году