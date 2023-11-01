Нетаньяху назвал борьбу против ХАМАС войной всего просвещенного мира
Нетаньяху назвал борьбу Израиля против ХАМАС и ИГ войной просвещенного мира
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал войну Израиля против палестинского движения ХАМАС и ИГ* "войной всего просвещенного мира", говорится в сообщении канцелярии израильского премьера в соцсети Х.
"Премьер-министр Нетаньяху проинформировал лидеров (Кипра, Великобритании и Австралии - ред.) о войне и поблагодарил их за безоговорочную поддержку государства Израиль. Премьер-министр заявил, что война Израиля против ХАМАС и ИГИЛ* является также войной всего просвещенного мира", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Запрещенная в России террористическая организация.