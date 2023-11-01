https://ria.ru/20231101/izrail-1906591500.html

Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе

Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на среду нанесла удары по ряду объектов в Газе, включая командные центры и "террористические ячейки ХАМАС". РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:25

2023-11-01T08:25

2023-11-01T10:03

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на среду нанесла удары по ряду объектов в Газе, включая командные центры и "террористические ячейки ХАМАС"."Ночью объединенные войска ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая оперативные командные центры, шахты туннелей, а также террористические ячейки ХАМАС", - говорится в заявлении израильских вооруженных сил.Как сообщается в заявлении, в ходе вооруженных столкновений во вторник израильские военнослужащие выявили ряд бойцов ХАМАС, которые "забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медцентром и правительственными учреждениями" в городе Джебалия на севере сектора Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ отдал приказ ВВС Израиля "нанести удар по террористам".

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году