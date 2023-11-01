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Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
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08:25 01.11.2023 (обновлено: 10:03 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/izrail-1906591500.html
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на среду нанесла удары по ряду объектов в Газе, включая командные центры и "террористические ячейки ХАМАС". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:25
2023-11-01T10:03
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на среду нанесла удары по ряду объектов в Газе, включая командные центры и "террористические ячейки ХАМАС"."Ночью объединенные войска ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая оперативные командные центры, шахты туннелей, а также террористические ячейки ХАМАС", - говорится в заявлении израильских вооруженных сил.Как сообщается в заявлении, в ходе вооруженных столкновений во вторник израильские военнослужащие выявили ряд бойцов ХАМАС, которые "забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медцентром и правительственными учреждениями" в городе Джебалия на севере сектора Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ отдал приказ ВВС Израиля "нанести удар по террористам".
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе

Израиль ночь нанесл удары по объектам в Газе, включая командные центры ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на среду нанесла удары по ряду объектов в Газе, включая командные центры и "террористические ячейки ХАМАС".
"Ночью объединенные войска ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа, включая оперативные командные центры, шахты туннелей, а также террористические ячейки ХАМАС", - говорится в заявлении израильских вооруженных сил.
Как сообщается в заявлении, в ходе вооруженных столкновений во вторник израильские военнослужащие выявили ряд бойцов ХАМАС, которые "забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медцентром и правительственными учреждениями" в городе Джебалия на севере сектора Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ отдал приказ ВВС Израиля "нанести удар по террористам".
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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