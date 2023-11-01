https://ria.ru/20231101/izrail-1906587464.html

При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат - РИА Новости, 01.11.2023

При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:52

2023-11-01T07:52

2023-11-01T09:29

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны."Девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер личного состава", — сообщило издание.Погибшим солдатам было от 19 до 24 лет.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году