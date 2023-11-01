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При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат - РИА Новости, 01.11.2023
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07:52 01.11.2023 (обновлено: 09:29 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/izrail-1906587464.html
При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат - РИА Новости, 01.11.2023
При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:52
2023-11-01T09:29
в мире
израиль
палестина
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.&quot;Девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер личного состава&quot;, — сообщило издание.Погибшим солдатам было от 19 до 24 лет.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

Haaretz: девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильские военные на БТР неподалеку от границы с сектором Газа
Израильские военные на БТР неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильские военные на БТР неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.
«

"Девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер личного состава", — сообщило издание.

Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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30 октября, 23:10
Погибшим солдатам было от 19 до 24 лет.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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