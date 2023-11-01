https://ria.ru/20231101/izrail-1906567050.html

В Израиле заявили, что не знают, сколько гражданских погибло в Джебалии

В Израиле заявили, что не знают, сколько гражданских погибло в Джебалии - РИА Новости, 01.11.2023

В Израиле заявили, что не знают, сколько гражданских погибло в Джебалии

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил в соцсети X, что армия не располагает подтвержденными сведениями о числе гражданских лиц, погибших... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:51

2023-11-01T00:51

2023-11-01T00:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил в соцсети X, что армия не располагает подтвержденными сведениями о числе гражданских лиц, погибших в результате израильского авиаудара в Джабалии в секторе Газа. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". "Я понимаю, что есть данные о гражданских лицах, они все еще не подтверждены, мы еще не знаем,... как много гражданских погибли", - сказал Конрикус в видео, опубликованном в официальном аккаунте армии обороны Израиля. Он уточнил, что армия нанесла удар по подземному комплексу, где якобы скрывался командир ХАМАС и десятки боевиков движения. По его словам, соблюдаются все меры предосторожности, чтобы уменьшить разрушения и влияние на гражданских лиц. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/izrail-1906556884.html

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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году