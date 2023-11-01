https://ria.ru/20231101/izdevatelstva-1906667977.html

В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем

В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем - РИА Новости, 01.11.2023

В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жестоком обращении с животным, а также о благополучии ребенка в семье после видео, на котором женщина... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:32

2023-11-01T13:32

2023-11-01T13:34

происшествия

кировский район

казань

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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жестоком обращении с животным, а также о благополучии ребенка в семье после видео, на котором женщина избивает собаку. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина входит в лифт с собакой. За время поездки она несколько раз пинает пса, наступает на голову. Отмечается, что видео снято в казанском поселке Залесный, хозяева питбуля часто его бьют, он нападает на других собак. Соседи подозревают, что в семье могут так же жестоко обращаться и с ребенком, а обращения в полицию ничего не дали. "Прокурору Кировского района города Казани поручено проверить законность процессуального решения сотрудников полиции по факту жестокого обращения с животным, а также оценить благополучие семьи, в том числе не находится ли ребенок в социально опасном положении", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство отмечает, что по итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231031/shpits-1906470203.html

кировский район

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировский район, казань