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В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем - РИА Новости, 01.11.2023
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13:32 01.11.2023 (обновлено: 13:34 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/izdevatelstva-1906667977.html
В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем
В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем - РИА Новости, 01.11.2023
В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жестоком обращении с животным, а также о благополучии ребенка в семье после видео, на котором женщина... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:32
2023-11-01T13:34
происшествия
кировский район
казань
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жестоком обращении с животным, а также о благополучии ребенка в семье после видео, на котором женщина избивает собаку. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина входит в лифт с собакой. За время поездки она несколько раз пинает пса, наступает на голову. Отмечается, что видео снято в казанском поселке Залесный, хозяева питбуля часто его бьют, он нападает на других собак. Соседи подозревают, что в семье могут так же жестоко обращаться и с ребенком, а обращения в полицию ничего не дали. "Прокурору Кировского района города Казани поручено проверить законность процессуального решения сотрудников полиции по факту жестокого обращения с животным, а также оценить благополучие семьи, в том числе не находится ли ребенок в социально опасном положении", - говорится в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство отмечает, что по итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
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кировский район
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происшествия, кировский район, казань
Происшествия, Кировский район, Казань
В Татарстане проверят сообщение об издевательствах над питбулем

Прокуратура Татарстана проверит информацию об издевательствах над питбулем

© Flickr / Richard Masoner / CycleliciousПитбуль
Питбуль - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Flickr / Richard Masoner / Cyclelicious
Питбуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жестоком обращении с животным, а также о благополучии ребенка в семье после видео, на котором женщина избивает собаку.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина входит в лифт с собакой. За время поездки она несколько раз пинает пса, наступает на голову. Отмечается, что видео снято в казанском поселке Залесный, хозяева питбуля часто его бьют, он нападает на других собак. Соседи подозревают, что в семье могут так же жестоко обращаться и с ребенком, а обращения в полицию ничего не дали.
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"Прокурору Кировского района города Казани поручено проверить законность процессуального решения сотрудников полиции по факту жестокого обращения с животным, а также оценить благополучие семьи, в том числе не находится ли ребенок в социально опасном положении", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство отмечает, что по итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
 
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