СМИ сообщили о передаче послания Путина президенту Ирана
Fars: представитель Путина Лаврентьев передал президенту Ирана Раиси послание
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина его иранскому коллеге Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.
По данным СМИ, представитель российского лидера прибыл в среду в Тегеран во главе делегации и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.
"На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран", — говорится в публикации.
Предметом обсуждения на встрече, как передает агентство, стали недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.
Кроме того, Лаврентьев встретился сегодня со старшим помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи, с которым обсудил последние события в регионе и Сирии, а также "преступления израильского режима против угнетенного народа Газы", добавило Fars.
На прошлой неделе президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий". Ранее политик также отметил, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.
МИД Ирана, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором обвинил израильские власти в нарушении "всех возможных законов международного права".