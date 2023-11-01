https://ria.ru/20231101/iran-1906786140.html

СМИ сообщили о передаче послания Путина президенту Ирана

СМИ сообщили о передаче послания Путина президенту Ирана - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ сообщили о передаче послания Путина президенту Ирана

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина его иранскому коллеге Эбрахиму Раиси, сообщило агентство... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:47

2023-11-01T18:47

2023-11-01T19:56

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина его иранскому коллеге Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.По данным СМИ, представитель российского лидера прибыл в среду в Тегеран во главе делегации и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом."На этой встрече Лаврентьев передал послание президента России Владимира Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, президенту Исламской Республики Иран", — говорится в публикации. Предметом обсуждения на встрече, как передает агентство, стали недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.Кроме того, Лаврентьев встретился сегодня со старшим помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи, с которым обсудил последние события в регионе и Сирии, а также "преступления израильского режима против угнетенного народа Газы", добавило Fars.На прошлой неделе президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий". Ранее политик также отметил, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.МИД Ирана, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором обвинил израильские власти в нарушении "всех возможных законов международного права".

https://ria.ru/20231023/rezolyutsiya-1904814880.html

https://ria.ru/20231101/izrail-1906637548.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, владимир путин, александр лаврентьев, ибрахим раиси, тегеран (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году