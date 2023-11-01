https://ria.ru/20231101/iran-1906655978.html

В Иране выступили за создание одного государства на землях Газы и Израиля

В Иране выступили за создание одного государства на землях Газы и Израиля - РИА Новости, 01.11.2023

В Иране выступили за создание одного государства на землях Газы и Израиля

Власти Ирана поддерживают план создания только одного государства на территории Палестины и Израиля с обеспечением всех демократических прав, в том числе и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:00

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ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Власти Ирана поддерживают план создания только одного государства на территории Палестины и Израиля с обеспечением всех демократических прав, в том числе и избирательных, палестинского народа, при этом еврейское население получит право уйти или стать гражданами нового государства, заявил РИА Новости заместитель спикера меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур. "Мусульманские страны должны прийти к соглашению и предпринять практические действия… Предусмотрено два варианта действий. Согласно первому варианту, большинство арабских стран выступают за создание двух независимых государств: Палестины и Израиля. Иран не принимает такой вариант развития событий. У Ирана есть самое простое и демократическое предложение… Мы принимаем любой тип одного государства и правительства, основанного на демократических выборах", - сказал Зульнур. По его словам, после проведения выборов в таком новом государстве новое правительство должно будет предоставить выбор – остаться и стать гражданами нового государства или уйти – "бывшим" гражданам Израиля, которые участвовали в операциях против сектора Газа и оккупации палестинских земель. То же самое распространяется и на жителей "бывшей" Палестины. "Это самый близкий путь к истине и правам всех – и палестинцев, и евреев. Каждый имеет на это полное право", - подчеркнул Зульнур. Иранский чиновник также подчеркнул, что Иран продолжит предпринимать усилия по установлению режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем. Однако, как заявил Зульнур, "это всего лишь временная мера". "Операция против Израиля на 100% принадлежит группировке ХАМАС. Мы также будем рады победе ХАМАС. Мы оказываем и будем оказывать любую нематериальную помощь, какую только сможем, и любые консультации на международной арене, будь то агитация среди стран мусульманского мира или что-то другое. Если мы сможем получить от них помощь для ХАМАС, мы обязательно ее получим, но говорить, что ракеты, которые используют ХАМАС, являются иранскими – это настоящая ложь", - добавил заместитель спикера иранского парламента. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231101/dannye-1906629900.html

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в мире, израиль, палестина, иран, владимир путин, хамас, оон