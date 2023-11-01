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ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки - РИА Новости, 01.11.2023
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00:13 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ipoteka-1906565258.html
ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки
ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки - РИА Новости, 01.11.2023
ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки
ВТБ вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ повышает с 1 ноября ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 процентного пункта, минимальная ставка с учетом... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:13
2023-11-01T00:13
экономика
ипотека
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ повышает с 1 ноября ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 процентного пункта, минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит 16,4% годовых, сообщила пресс-служба банка. При этом одобрения по заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря. "После очередного резкого повышения ключевой ставки ВТБ принял решение скорректировать условия по своим ипотечным продуктам с 1 ноября. Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентного пункта", - говорится в сообщении. "Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка), для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 16,4%", - сообщает банк. Минимальные ставки действуют с учетом дисконтов, среди которых: оформление онлайн-заявок, использование на сделке сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, получение крупных кредитов и перевод зарплаты на карту ВТБ. "Одобрения по ипотечным заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря", - уточнили в банке. При этом условия по госпрограммам не меняются, ставки по ним останутся однозначными. "В условиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора мы ожидаем продолжения увеличения доли госпрограмм в общей выдаче ипотеки ВТБ", - добавили в пресс-службе. На прошлой неделе ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых. Это максимальное значение с начала мая прошлого года.
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экономика, ипотека, втб, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Ипотека, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ВТБ с 1 ноября повысит ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 1 ноября повысит на 2,4 п.п. ставки по рыночным программам ипотеки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ повышает с 1 ноября ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 процентного пункта, минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит 16,4% годовых, сообщила пресс-служба банка.
При этом одобрения по заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.
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"После очередного резкого повышения ключевой ставки ВТБ принял решение скорректировать условия по своим ипотечным продуктам с 1 ноября. Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентного пункта", - говорится в сообщении.
"Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка), для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 16,4%", - сообщает банк.
Минимальные ставки действуют с учетом дисконтов, среди которых: оформление онлайн-заявок, использование на сделке сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, получение крупных кредитов и перевод зарплаты на карту ВТБ.
«
"Одобрения по ипотечным заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря", - уточнили в банке.
При этом условия по госпрограммам не меняются, ставки по ним останутся однозначными. "В условиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора мы ожидаем продолжения увеличения доли госпрограмм в общей выдаче ипотеки ВТБ", - добавили в пресс-службе.
На прошлой неделе ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых. Это максимальное значение с начала мая прошлого года.
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