https://ria.ru/20231101/intervyu-1906697094.html

На пути к мечте стать педагогом

На пути к мечте стать педагогом - РИА Новости, 01.11.2023

На пути к мечте стать педагогом

РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:34

2023-11-01T14:34

2023-11-01T14:34

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

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Валерия Голубева – студентка 2-го курса филологического факультета, с рождения незрячая. Несмотря на ограниченные физические возможности, неограниченное желание стать учителем привело ее в Набережночелнинский педагогический университет. Учится девушка наравне со сверстниками. В свободное время пишет стихи, путешествует, а после окончания вуза мечтает работать с детьми."Я доверилась ее теплому голосу с первого же приветствия. Она обошла кабинет, обняла каждого из нас, позволила познакомиться с собой на ощупь".Такой Валерия Голубева запомнила свою первую школьную учительницу, Асию Габдрахмановну. Именно она научила незрячую Леру читать и писать. В старших классах особый подход педагога привил Валерии любовь к литературе."Наша учительница очень хорошо вела с нами беседу, мы глубоко обсуждали произведения, анализировали их. Валентина Васильевна нам давала возможность высказать свое мнение и каждый урок был неповторим, незабываем и нам никогда не хватало времени, чтобы закончить наши разговоры, каждая секунда была бесценна", - вспоминает Валерия Голубева.Учась в школе, Валерия начала пробовать себя в роли писателя. В 10 лет она написала свое первое стихотворение. В 2021 году юная писательница выпустила свой первый сборник "Звуки тишины". Стихи и рассказы девушка пишет о своей жизни, чувствах, о родных людях и своей первой учительнице, которая своим примером вдохновила Валерию выбрать профессию учителя.Маленькая мечта стала для Леры большой целью, ради которой она поступила в Набережночелнинский педуниверситет.Лера готовится стать учителем русского языка и литературы. Для себя девушка выбрала офлайн формат обучения, чтобы стать более социализированной в обществе. Однако, посещать университет самостоятельно студентка не может, поэтому в этом ей помогает мама. Женщина не только сопровождает дочь на занятиях, но и переводит учебники в формат для незрячих людей. Благодаря этому, Валерия полноценно готовится к занятиям."Мне нравится общение с одногруппниками, взаимодействие с педагогами. Да, иногда, трудно, были моменты, когда хотелось все бросить, но есть цель – стать учителем. И я останусь ей верна".Учеба дается девушке непросто. Из-за ограниченных возможностей здоровья, некоторые из заданий Лера выполняет медленнее своих одногруппников. Но к трудностям Лера относится философски, старается из всего извлекать опыт и позитивные моменты. К тому же неимоверное желание быть лучшей и упорное старание приносят свои плоды. Первый курс Лера окончила на "отлично".Окончив Набережночелнинский педагогический университет, Валерия Голубева планирует работать по профессии в коррекционной школе, либо брать уроки на дому."Что меня больше всего привлекает в профессии педагога, это то, что учитель может разглядеть в своих учениках талант и развивать его. Учителя дарят уверенность, силу, они – творцы человеческих душ. Чтоб разглядеть в ребенке светлое, не обязательно быть зрячим, нужно иметь доброе сердце. Такими были мои учителя, такой же хочу стать и я…"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор