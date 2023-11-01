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На пути к мечте стать педагогом - РИА Новости, 01.11.2023
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Год педагога и наставника
 
14:34 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/intervyu-1906697094.html
На пути к мечте стать педагогом
На пути к мечте стать педагогом - РИА Новости, 01.11.2023
На пути к мечте стать педагогом
РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:34
2023-11-01T14:34
год педагога и наставника
сн_образование
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Валерия Голубева – студентка 2-го курса филологического факультета, с рождения незрячая. Несмотря на ограниченные физические возможности, неограниченное желание стать учителем привело ее в Набережночелнинский педагогический университет. Учится девушка наравне со сверстниками. В свободное время пишет стихи, путешествует, а после окончания вуза мечтает работать с детьми."Я доверилась ее теплому голосу с первого же приветствия. Она обошла кабинет, обняла каждого из нас, позволила познакомиться с собой на ощупь".Такой Валерия Голубева запомнила свою первую школьную учительницу, Асию Габдрахмановну. Именно она научила незрячую Леру читать и писать. В старших классах особый подход педагога привил Валерии любовь к литературе."Наша учительница очень хорошо вела с нами беседу, мы глубоко обсуждали произведения, анализировали их. Валентина Васильевна нам давала возможность высказать свое мнение и каждый урок был неповторим, незабываем и нам никогда не хватало времени, чтобы закончить наши разговоры, каждая секунда была бесценна", - вспоминает Валерия Голубева.Учась в школе, Валерия начала пробовать себя в роли писателя. В 10 лет она написала свое первое стихотворение. В 2021 году юная писательница выпустила свой первый сборник "Звуки тишины". Стихи и рассказы девушка пишет о своей жизни, чувствах, о родных людях и своей первой учительнице, которая своим примером вдохновила Валерию выбрать профессию учителя.Маленькая мечта стала для Леры большой целью, ради которой она поступила в Набережночелнинский педуниверситет.Лера готовится стать учителем русского языка и литературы. Для себя девушка выбрала офлайн формат обучения, чтобы стать более социализированной в обществе. Однако, посещать университет самостоятельно студентка не может, поэтому в этом ей помогает мама. Женщина не только сопровождает дочь на занятиях, но и переводит учебники в формат для незрячих людей. Благодаря этому, Валерия полноценно готовится к занятиям."Мне нравится общение с одногруппниками, взаимодействие с педагогами. Да, иногда, трудно, были моменты, когда хотелось все бросить, но есть цель – стать учителем. И я останусь ей верна".Учеба дается девушке непросто. Из-за ограниченных возможностей здоровья, некоторые из заданий Лера выполняет медленнее своих одногруппников. Но к трудностям Лера относится философски, старается из всего извлекать опыт и позитивные моменты. К тому же неимоверное желание быть лучшей и упорное старание приносят свои плоды. Первый курс Лера окончила на "отлично".Окончив Набережночелнинский педагогический университет, Валерия Голубева планирует работать по профессии в коррекционной школе, либо брать уроки на дому."Что меня больше всего привлекает в профессии педагога, это то, что учитель может разглядеть в своих учениках талант и развивать его. Учителя дарят уверенность, силу, они – творцы человеческих душ. Чтоб разглядеть в ребенке светлое, не обязательно быть зрячим, нужно иметь доброе сердце. Такими были мои учителя, такой же хочу стать и я…"
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор

На пути к мечте стать педагогом

Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Читать ria.ru в
Валерия Голубева – студентка 2-го курса филологического факультета, с рождения незрячая. Несмотря на ограниченные физические возможности, неограниченное желание стать учителем привело ее в Набережночелнинский педагогический университет. Учится девушка наравне со сверстниками. В свободное время пишет стихи, путешествует, а после окончания вуза мечтает работать с детьми.
"Я доверилась ее теплому голосу с первого же приветствия. Она обошла кабинет, обняла каждого из нас, позволила познакомиться с собой на ощупь".
Такой Валерия Голубева запомнила свою первую школьную учительницу, Асию Габдрахмановну. Именно она научила незрячую Леру читать и писать. В старших классах особый подход педагога привил Валерии любовь к литературе.
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
"Наша учительница очень хорошо вела с нами беседу, мы глубоко обсуждали произведения, анализировали их. Валентина Васильевна нам давала возможность высказать свое мнение и каждый урок был неповторим, незабываем и нам никогда не хватало времени, чтобы закончить наши разговоры, каждая секунда была бесценна", - вспоминает Валерия Голубева.
Учась в школе, Валерия начала пробовать себя в роли писателя. В 10 лет она написала свое первое стихотворение. В 2021 году юная писательница выпустила свой первый сборник "Звуки тишины". Стихи и рассказы девушка пишет о своей жизни, чувствах, о родных людях и своей первой учительнице, которая своим примером вдохновила Валерию выбрать профессию учителя.
Маленькая мечта стала для Леры большой целью, ради которой она поступила в Набережночелнинский педуниверситет.
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Лера готовится стать учителем русского языка и литературы. Для себя девушка выбрала офлайн формат обучения, чтобы стать более социализированной в обществе. Однако, посещать университет самостоятельно студентка не может, поэтому в этом ей помогает мама. Женщина не только сопровождает дочь на занятиях, но и переводит учебники в формат для незрячих людей. Благодаря этому, Валерия полноценно готовится к занятиям.
"Мне нравится общение с одногруппниками, взаимодействие с педагогами. Да, иногда, трудно, были моменты, когда хотелось все бросить, но есть цель – стать учителем. И я останусь ей верна".
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Студентка филологического факультета Набережночелнинского педагогического университета Валерия Голубева
Учеба дается девушке непросто. Из-за ограниченных возможностей здоровья, некоторые из заданий Лера выполняет медленнее своих одногруппников. Но к трудностям Лера относится философски, старается из всего извлекать опыт и позитивные моменты. К тому же неимоверное желание быть лучшей и упорное старание приносят свои плоды. Первый курс Лера окончила на "отлично".
Окончив Набережночелнинский педагогический университет, Валерия Голубева планирует работать по профессии в коррекционной школе, либо брать уроки на дому.
"Что меня больше всего привлекает в профессии педагога, это то, что учитель может разглядеть в своих учениках талант и развивать его. Учителя дарят уверенность, силу, они – творцы человеческих душ. Чтоб разглядеть в ребенке светлое, не обязательно быть зрячим, нужно иметь доброе сердце. Такими были мои учителя, такой же хочу стать и я…"
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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