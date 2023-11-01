https://ria.ru/20231101/inostrantsy-1906619212.html
СМИ: КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы
СМИ: КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы
Первая группа иностранцев пересекла КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, передает Франс Пресс. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
2023-11-01T11:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
израиль
хамас
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первая группа иностранцев пересекла КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, передает Франс Пресс."Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт "Рафах", — говорится в сообщении агентства.По данным телеканала al Arabiya, всего через погранпункт будут выведены 500 человек.Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть территорию анклава. Среди них сотрудники Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии. Как сообщили дипломатические источники британской газеты Financial Times, изначально ХАМАС не смогло договориться с египетскими властями об эвакуации иностранцев из анклава при посредничестве ООН, однако впоследствии стороны нашли решение благодаря участию Катара.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
https://ria.ru/20231101/usiliya-1906613770.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, израиль, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Израиль, ХАМАС, В мире
СМИ: КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы
AFP: КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Первая группа иностранцев пересекла КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, передает Франс Пресс
.
"Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт "Рафах", — говорится в сообщении агентства.
По данным телеканала al Arabiya, всего через погранпункт будут выведены 500 человек.
Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть территорию анклава. Среди них сотрудники Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.
В МИД рассказали об усилиях по разрешению ситуации с заложниками в Газе
Как сообщили дипломатические источники британской газеты Financial Times, изначально ХАМАС не смогло договориться с египетскими властями об эвакуации иностранцев из анклава при посредничестве ООН, однако впоследствии стороны нашли решение благодаря участию Катара.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ
В ответ Армия
обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.