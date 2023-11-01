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Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии - РИА Новости, 01.11.2023
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12:52 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ingushetiya-1906653266.html
Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии
Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии - РИА Новости, 01.11.2023
Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии
Кремль не располагает информацией о том, что в аэропорту "Магас" в Ингушетии якобы планировались беспорядки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:52
2023-11-01T12:52
махачкала
дмитрий песков
республика ингушетия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Кремль не располагает информацией о том, что в аэропорту "Магас" в Ингушетии якобы планировались беспорядки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирался (делать - ред.). Не располагаю, к сожалению, этой информацией", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как считают в Кремле, почему провокаторам не удалось организовать "погромы" в аэропорту Ингушетии и является ли это результатом принятых ранее мер по усилению безопасности после событий в Махачкале Ранее в соцсетях появились слухи, что в аэропорт в Сунже может прибыть "рейс из Израиля". Администрация города Сунжа, возле которого расположен аэропорт "Магас" в Ингушетии, сообщила, что в аэропорту были предприняты дополнительные меры безопасности на фоне распространенной в соцсетях фейковой информации о прибытии рейса из Израиля. Власти призвали молодежь не допускать распространения фейков и попросили не участвовать в их создании. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. По информации суда, арестованы уже семь участников массовых беспорядков. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906316310.html
https://ria.ru/20231101/makhachkala-1906651207.html
махачкала
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махачкала, дмитрий песков, республика ингушетия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Дмитрий Песков, Республика Ингушетия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии

Песков: Кремль не располагает данными о якобы готовившихся погромах в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кремль, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Кремль не располагает информацией о том, что в аэропорту "Магас" в Ингушетии якобы планировались беспорядки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирался (делать - ред.). Не располагаю, к сожалению, этой информацией", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как считают в Кремле, почему провокаторам не удалось организовать "погромы" в аэропорту Ингушетии и является ли это результатом принятых ранее мер по усилению безопасности после событий в Махачкале
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете
31 октября, 01:12
Ранее в соцсетях появились слухи, что в аэропорт в Сунже может прибыть "рейс из Израиля". Администрация города Сунжа, возле которого расположен аэропорт "Магас" в Ингушетии, сообщила, что в аэропорту были предприняты дополнительные меры безопасности на фоне распространенной в соцсетях фейковой информации о прибытии рейса из Израиля. Власти призвали молодежь не допускать распространения фейков и попросили не участвовать в их создании.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. По информации суда, арестованы уже семь участников массовых беспорядков. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Минцифры прокомментировали беспорядки в Махачкале
Вчера, 12:46
 
МахачкалаДмитрий ПесковРеспублика ИнгушетияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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