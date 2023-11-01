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В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М - РИА Новости, 01.11.2023
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12:45 01.11.2023 (обновлено: 12:54 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М - РИА Новости, 01.11.2023
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М
Обновленный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М, который в среду совершил первый и успешный полёт, дополнит гражданскую линейку Объединенной авиастроительной РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:45
2023-11-01T12:54
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
ил-96
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обновленный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М, который в среду совершил первый и успешный полёт, дополнит гражданскую линейку Объединенной авиастроительной корпорации наряду с ближнемагистральным SJ-100 и среднемагистральными МС-21 и Ту-214: они способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. "Новая модернизированная версия самолета семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолетов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги", - отметил Слюсарь, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , ил-96
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Юрий Слюсарь , Ил-96
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М

ОАК: линейка самолетов с обновленным Ил-96-400М обеспечит всю маршрутную сеть РФ

© РИА Новости / пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкСамолет Ил-96-400М совершил первый полет
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обновленный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М, который в среду совершил первый и успешный полёт, дополнит гражданскую линейку Объединенной авиастроительной корпорации наряду с ближнемагистральным SJ-100 и среднемагистральными МС-21 и Ту-214: они способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Новая модернизированная версия самолета семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолетов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги", - отметил Слюсарь, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
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27 января, 08:00
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьИл-96
 
 
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