https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html

В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М

В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М - РИА Новости, 01.11.2023

В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М

Обновленный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М, который в среду совершил первый и успешный полёт, дополнит гражданскую линейку Объединенной авиастроительной РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:45

2023-11-01T12:45

2023-11-01T12:54

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

ил-96

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906678988_0:0:1480:832_1920x0_80_0_0_6fca7b16b3c03286e50e298f00ec75ca.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Обновленный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М, который в среду совершил первый и успешный полёт, дополнит гражданскую линейку Объединенной авиастроительной корпорации наряду с ближнемагистральным SJ-100 и среднемагистральными МС-21 и Ту-214: они способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. "Новая модернизированная версия самолета семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолетов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги", - отметил Слюсарь, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , ил-96