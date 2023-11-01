https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906645162.html
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 01.11.2023
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:33
2023-11-01T12:33
2023-11-01T16:24
денис мантуров
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба правительства."Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов", — отметил он.Вице-премьер подчеркнул, что новый самолет не просто сохранил высокие показатели своего предшественника, но и получил новые возможности в транспортировке и эксплуатации.При этом благодаря новому современному пилотажно-навигационному и радиооборудованию, созданному на российских компонентах, удалось повысить безопасность и надежность. А за счет решений, применяемых в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета, обеспечивается эксплуатационная эффективность, добавил Мантуров.Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. Во время полета проверили устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовили предприятия госкорпорации "Ростех".Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО "Ил", заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель первого класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, у корпорации уже есть ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а с новым дальнемагистральным Ил-96-400М будет обеспечена маршрутная сеть по всей стране и заменены иностранные аналоги. Как указал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, первый полет Ил-96-400М продемонстрировал, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров."Подчеркну, что создание таких самолетов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны", — сказал он.Чемезов отметил, что самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность разных регионов. Он указал, что максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 километров.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Денис Мантуров, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
В России совершил первый полет новый широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба
правительства.
«
"Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов", — отметил он.
Ил-96-400М — модернизированная версия Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.
Вице-премьер подчеркнул, что новый самолет не просто сохранил высокие показатели своего предшественника, но и получил новые возможности в транспортировке и эксплуатации.
При этом благодаря новому современному пилотажно-навигационному и радиооборудованию, созданному на российских компонентах, удалось повысить безопасность и надежность. А за счет решений, применяемых в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета, обеспечивается эксплуатационная эффективность, добавил Мантуров.
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Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. Во время полета проверили устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовили предприятия госкорпорации "Ростех".
Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО "Ил", заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель первого класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, у корпорации уже есть ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а с новым дальнемагистральным Ил-96-400М будет обеспечена маршрутная сеть по всей стране и заменены иностранные аналоги.
Как указал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, первый полет Ил-96-400М продемонстрировал, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.
«
"Подчеркну, что создание таких самолетов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны", — сказал он.
Чемезов отметил, что самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность разных регионов. Он указал, что максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 километров.
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