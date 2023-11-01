https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906645162.html

Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 01.11.2023

Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:33

2023-11-01T12:33

2023-11-01T16:24

денис мантуров

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба правительства."Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов", — отметил он.Вице-премьер подчеркнул, что новый самолет не просто сохранил высокие показатели своего предшественника, но и получил новые возможности в транспортировке и эксплуатации.При этом благодаря новому современному пилотажно-навигационному и радиооборудованию, созданному на российских компонентах, удалось повысить безопасность и надежность. А за счет решений, применяемых в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета, обеспечивается эксплуатационная эффективность, добавил Мантуров.Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. Во время полета проверили устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовили предприятия госкорпорации "Ростех".Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО "Ил", заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель первого класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, у корпорации уже есть ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а с новым дальнемагистральным Ил-96-400М будет обеспечена маршрутная сеть по всей стране и заменены иностранные аналоги. Как указал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, первый полет Ил-96-400М продемонстрировал, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров."Подчеркну, что создание таких самолетов — уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны", — сказал он.Чемезов отметил, что самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки и транспортную доступность разных регионов. Он указал, что максимальная дальность полета в пассажирской двухклассной компоновке составит 8100 километров.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)