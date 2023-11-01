https://ria.ru/20231101/ii-1906737416.html

Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск"

Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск" - РИА Новости, 01.11.2023

Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск"

Страны, принявшие участие в проходящей в Великобритании конференции по вопросам искусственного интеллекта, достигли соглашения о понимании возможностей и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:29

2023-11-01T16:29

2023-11-01T16:29

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны, принявшие участие в проходящей в Великобритании конференции по вопросам искусственного интеллекта, достигли соглашения о понимании возможностей и рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. "Сегодня, в среду 1 ноября 2023 года, приглашенные Великобританией ведущие страны в сфере ИИ, включая США и Китай, а также Европейский союз, достигли в Блетчли-парк соглашения, устанавливающего общее понимание возможностей и рисков, создаваемых передовым ИИ, а также необходимость совместной работы правительств для решения наиболее важных задач", - сказано в тексте. В число стран, поддержавших декларацию, входят Бразилия, Индия, Ирландия, Кения, Саудовская Аравия, Нигерия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Япония. Декларация предполагает укрепление международного научного сотрудничества в выявлении рисков и возможностей ИИ. Кроме того, страны намерены адаптировать политику к потенциальным угрозам от ИИ, создавая инструменты для борьбы со злоупотреблениями технологией ИИ. Так, предполагается повышение прозрачности разработок передовых ИИ, использование инструментов тестирования, создание механизмов оценки. Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта проходит в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии принимают участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.

https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html

https://ria.ru/20231019/voz-1903916448.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, великобритания, сша, китай