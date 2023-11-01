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Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск" - РИА Новости, 01.11.2023
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Наука
 
16:29 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ii-1906737416.html
Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск"
Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск" - РИА Новости, 01.11.2023
Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск"
Страны, принявшие участие в проходящей в Великобритании конференции по вопросам искусственного интеллекта, достигли соглашения о понимании возможностей и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:29
2023-11-01T16:29
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны, принявшие участие в проходящей в Великобритании конференции по вопросам искусственного интеллекта, достигли соглашения о понимании возможностей и рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. "Сегодня, в среду 1 ноября 2023 года, приглашенные Великобританией ведущие страны в сфере ИИ, включая США и Китай, а также Европейский союз, достигли в Блетчли-парк соглашения, устанавливающего общее понимание возможностей и рисков, создаваемых передовым ИИ, а также необходимость совместной работы правительств для решения наиболее важных задач", - сказано в тексте. В число стран, поддержавших декларацию, входят Бразилия, Индия, Ирландия, Кения, Саудовская Аравия, Нигерия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Япония. Декларация предполагает укрепление международного научного сотрудничества в выявлении рисков и возможностей ИИ. Кроме того, страны намерены адаптировать политику к потенциальным угрозам от ИИ, создавая инструменты для борьбы со злоупотреблениями технологией ИИ. Так, предполагается повышение прозрачности разработок передовых ИИ, использование инструментов тестирования, создание механизмов оценки. Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта проходит в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии принимают участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html
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в мире, технологии, великобритания, сша, китай
Наука, В мире, Технологии, Великобритания, США, Китай
Участники конференции в Британии признали, что ИИ "представляет риск"

Декларацию по рискам и возможностям искусственного интеллекта приняли 28 стран

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны, принявшие участие в проходящей в Великобритании конференции по вопросам искусственного интеллекта, достигли соглашения о понимании возможностей и рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
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"Сегодня, в среду 1 ноября 2023 года, приглашенные Великобританией ведущие страны в сфере ИИ, включая США и Китай, а также Европейский союз, достигли в Блетчли-парк соглашения, устанавливающего общее понимание возможностей и рисков, создаваемых передовым ИИ, а также необходимость совместной работы правительств для решения наиболее важных задач", - сказано в тексте.
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Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ
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В число стран, поддержавших декларацию, входят Бразилия, Индия, Ирландия, Кения, Саудовская Аравия, Нигерия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Япония.
Декларация предполагает укрепление международного научного сотрудничества в выявлении рисков и возможностей ИИ. Кроме того, страны намерены адаптировать политику к потенциальным угрозам от ИИ, создавая инструменты для борьбы со злоупотреблениями технологией ИИ. Так, предполагается повышение прозрачности разработок передовых ИИ, использование инструментов тестирования, создание механизмов оценки.
Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта проходит в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии принимают участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на конференции будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
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