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В Британии назвали слово года
В Британии назвали слово года - РИА Новости, 01.11.2023
В Британии назвали слово года
Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:40
2023-11-01T13:40
2023-11-01T13:45
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства. "Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте. Collins Dictionary определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". "Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году", - пишет издательство. Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании 1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
https://ria.ru/20231021/ii-1904323778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, в мире, великобритания, технологии
Наука, Наука, В мире, Великобритания, Технологии
В Британии назвали слово года
"ИИ" стало словом года по версии британского Collins Dictionary
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал "ИИ" (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте
издательства.
"Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года", - сказано в тексте.
Collins Dictionary определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". "Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году", - пишет издательство.
Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании
1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
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