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Эксперт рассказал о пользе внедрения ИИ в медицину
Эксперт рассказал о пользе внедрения ИИ в медицину - РИА Новости, 01.11.2023
Эксперт рассказал о пользе внедрения ИИ в медицину
Цифровизация здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта снизят потребность в личном посещении врачей, поэтому к 2030 году очное посещение поликлиник... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:41
2023-11-01T05:41
2023-11-01T05:41
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цифровизация здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта снизят потребность в личном посещении врачей, поэтому к 2030 году очное посещение поликлиник может сократиться вдвое, прогнозирует директор по развитию платформы медицинской диагностики Webiomed (компания-участник рынка НТИ Хелснет) Александр Гусев. "Цифровая трансформация здравоохранения, активное внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых сервисов для пациентов позволяют в ряде случаев заменить необходимость очного визита к врачу на виртуальную помощь", - рассказал он РИА Новости. Таким образом, можно предположить, что "очное посещение поликлиник сократится в два раза к 2030 году". При этом внедрение цифровых сервисов для пациентов, таких как телемедицинские консультации, чат-боты, подбор питания, симптомчекеры, также может снизить нагрузку на медицинские организации, особенно в первичном звене, что, по его словам, имеет важное значение в условиях кадрового дефицита и "выгорания" медработников. "Использование цифровых технологий действительно улучшает качество и эффективность работы медработников, а также положительно сказывается на их психическом здоровье. ИИ-системы позволяют помогать врачам диагностировать заболевания, прогнозировать исходы, рекомендовать лечение, обеспечивают быстрый анализ медицинских данных в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность оказания медицинской помощи. Врачам необходимо подготовиться к трансформации медицины с помощью ИИ и им необходимо больше знаний, чтобы адаптироваться к новой эре", - добавил Гусев. При этом он отмечает, что основными препятствиями для внедрения информационных технологий, включая ИИ, в данной сфере являются "консерватизм и порой сопротивление со стороны медицинского сообщества", этические проблемы и конфиденциальность данных.
https://ria.ru/20231030/tekhnologii-1906175141.html
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общество, наука, россия, медицина
Наука, Общество, Наука, Россия, Медицина
Эксперт рассказал о пользе внедрения ИИ в медицину
Гусев: ИИ в медицине сократит число походов в поликлиники вдвое к 2030 году
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цифровизация здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта снизят потребность в личном посещении врачей, поэтому к 2030 году очное посещение поликлиник может сократиться вдвое, прогнозирует директор по развитию платформы медицинской диагностики Webiomed (компания-участник рынка НТИ Хелснет) Александр Гусев.
«
"Цифровая трансформация здравоохранения, активное внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых сервисов для пациентов позволяют в ряде случаев заменить необходимость очного визита к врачу на виртуальную помощь", - рассказал он РИА Новости. Таким образом, можно предположить, что "очное посещение поликлиник сократится в два раза к 2030 году".
При этом внедрение цифровых сервисов для пациентов, таких как телемедицинские консультации, чат-боты, подбор питания, симптомчекеры, также может снизить нагрузку на медицинские организации, особенно в первичном звене, что, по его словам, имеет важное значение в условиях кадрового дефицита и "выгорания" медработников.
"Использование цифровых технологий действительно улучшает качество и эффективность работы медработников, а также положительно сказывается на их психическом здоровье. ИИ-системы позволяют помогать врачам диагностировать заболевания, прогнозировать исходы, рекомендовать лечение, обеспечивают быстрый анализ медицинских данных в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность оказания медицинской помощи. Врачам необходимо подготовиться к трансформации медицины с помощью ИИ и им необходимо больше знаний, чтобы адаптироваться к новой эре", - добавил Гусев.
При этом он отмечает, что основными препятствиями для внедрения информационных технологий, включая ИИ, в данной сфере являются "консерватизм и порой сопротивление со стороны медицинского сообщества", этические проблемы и конфиденциальность данных.
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