https://ria.ru/20231101/gripp-1906722257.html

В Минздраве назвали группы высокого риска по гриппу

В Минздраве назвали группы высокого риска по гриппу - РИА Новости, 01.11.2023

В Минздраве назвали группы высокого риска по гриппу

Медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфера относятся к группам высокого риска заражения гриппом, поэтому им... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:47

2023-11-01T15:47

2023-11-01T15:47

общество

россия

владимир чуланов

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Медики, учителя, работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфера относятся к группам высокого риска заражения гриппом, поэтому им особенно важно сделать прививки против него, чтобы предотвратить развитие тяжелого течения и осложнений заболевания, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. "В группе высокого риска заражения инфекцией находятся медицинские работники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, так как она позволяет предотвратить развитие тяжелого течения и осложнений заболевания, включая летальный исход. Осложнения гриппа могут возникнуть в первые дни после начала заболевания или в более поздний период – через один или даже два месяца после выздоровления, уточнил Чуланов. По его словам, ранними осложнениям гриппа чаще всего являются бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей – отит, синусит, тонзиллит, пневмония. Поздние осложнения гриппа наблюдаются как правило у людей старших возрастных групп или людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проявляются в виде острого нарушения мозгового кровообращения, подчеркнул специалист. Он добавил, что ранние осложнения гриппа могут возникнуть не только у людей из групп риска, но и у молодых здоровых людей. Нередко осложнения возникают вследствие перенесенной на ногах инфекции, пояснил Чуланов.

https://ria.ru/20231031/gripp-1906406570.html

https://ria.ru/20231028/infektsii-1905822991.html

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общество, россия, владимир чуланов