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"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины - РИА Новости, 01.11.2023
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
Украина лишится еще территорий, если Киев не закончит конфликт на приемлемых для России условиях, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:07
2023-11-01T12:07
2023-11-01T12:07
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скотт риттер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украина лишится еще территорий, если Киев не закончит конфликт на приемлемых для России условиях, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector."По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель", — утверждает специалист.Эксперт указал, что российские военные в ходе специальной операции полностью выполнят поставленные президентом Владимиром Путиным цели, отметив, что в ходе конфликта киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса."В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти", — подытожил Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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политика, в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы сша, скотт риттер
Политика, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще 30 процентов территорий