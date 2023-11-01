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"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины - РИА Новости, 01.11.2023
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12:07 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/granitsy-1906636396.html
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины - РИА Новости, 01.11.2023
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины
Украина лишится еще территорий, если Киев не закончит конфликт на приемлемых для России условиях, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:07
2023-11-01T12:07
политика
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы сша
скотт риттер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украина лишится еще территорий, если Киев не закончит конфликт на приемлемых для России условиях, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.&quot;По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель&quot;, — утверждает специалист.Эксперт указал, что российские военные в ходе специальной операции полностью выполнят поставленные президентом Владимиром Путиным цели, отметив, что в ходе конфликта киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса.&quot;В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти&quot;, — подытожил Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231101/meloni-1906615372.html
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политика, в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы сша, скотт риттер
Политика, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Скотт Риттер
"Еще 30 процентов". В США раскрыли, что произойдет с границами Украины

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще 30 процентов территорий

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украина лишится еще территорий, если Киев не закончит конфликт на приемлемых для России условиях, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.
«

"По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель", — утверждает специалист.

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Эксперт указал, что российские военные в ходе специальной операции полностью выполнят поставленные президентом Владимиром Путиным цели, отметив, что в ходе конфликта киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса.
«

"В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти", — подытожил Риттер.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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