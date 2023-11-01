https://ria.ru/20231101/gospabliki-1906811935.html

Истомин: госпаблики должны развиваться на российских площадках

Истомин: госпаблики должны развиваться на российских площадках - РИА Новости, 01.11.2023

Истомин: госпаблики должны развиваться на российских площадках

Государственные интернет-ресурсы будут развиваться прежде всего на российских площадках, заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы"... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:45

2023-11-01T21:45

2023-11-01T21:45

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Государственные интернет-ресурсы будут развиваться прежде всего на российских площадках, заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.Заявление прозвучало на полях II Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". Медиафорум открылся в Москве в среду и посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации."Мы рассматриваем госпаблики как инструмент цифрового суверенитета, который позволит увести аудиторию прежде всего на российские площадки. Мы работаем с Минцифры, чтобы наращивать присутствие в российских соцсетях и не допускать радикальных историй", – рассказал Истомин корреспонденту РИА Новости.С 1 декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон №270-ФЗ, согласно которому все государственные ведомства и учреждения стали обязаны вести площадки в социальных сетях. Приоритет отдавался российским соцсетям."Госпаблики обязаны вести все госучреждения – и больницы, и детские сады, и школы. По истечении примерно года мы видим, что государственными органами и учреждениями у нас в стране создано примерно 220 тысяч пабликов. Из них только 18,5 тысяч – в Телеграме", – сообщил Истомин в рамках сессии "Телеграм-каналы как самые быстрорастущие медиа".По словам спикера, это связано, как правило, чаще всего со структурой регионального потребления. К примеру, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе соцсеть "ВКонтакте" менее популярна, чем в других округах."Такая площадка, как Телеграм – очень популярна. Но заставлять госорганы на ней присутствовать не стоит. Органы власти работают там, где людям удобнее потреблять информацию", – пояснил Истомин.Как сообщил замглавы АНО "Диалог Регионы" корреспонденту РИА Новости, "ВКонтакте" – основная площадка, которая приняла на себя госпаблики."Вместе с Минцифры, на базе Госуслуг, государственные паблики интегрируются в соцсети. Задача соцсети – чтобы люди в ней оставались, чтобы они не уходили с площадки. Для нас в будущем это станет определяющим, чтобы вы могли получить любую интересующую вас функцию или госуслугу, не выходя из соцсети", – подчеркнул Истомин.Главной задачей на ближайшее время, по словам спикера, остается повышение качества оказываемых услуг."Сейчас госпаблики охватывают даже самые далекие от людей учреждения (например, архивы), которые тоже имеют свои странички в соцсетях. Качество заключается и в текстах, и в визуале, и в интерактиве. Комментарии надо держать открытыми, госорганы должны на них отвечать и решать проблемы граждан. Регулярность ведения, вовлеченность аудитории, лайки, просмотры – косвенный показатель качества", – отметил Истомин.Спикер подчеркнул, что в настоящее время к услугами госпабликов прибегало 54% россиян. "Еще десять лет назад главы регионов говорили, что их не должно быть в соцсетях. Сейчас глава региона первым делом заводит телеграм-канал и страницу во "ВКонтакте". В этом мы опережаем другие страны", – сообщил Истомин.

https://ria.ru/20231101/mediaforum-1906795038.html

https://ria.ru/20231027/gospabliki-1905688104.html

https://ria.ru/20221213/pabliki-1838283299.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия