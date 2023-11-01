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Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека

Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека - РИА Новости, 01.11.2023

Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека

Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр?

2023-11-01T14:00

2023-11-01T14:00

2023-11-01T14:00

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Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр? audio/mpeg

Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр? audio/mpeg

Эксперт эпизода — педагог по вокалу Кристина Романова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловРедактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко

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отношения, вконтакте, голос, аудио, любовь, знакомства