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Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека - РИА Новости, 01.11.2023
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14:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/golos-1906597150.html
Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека
Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека - РИА Новости, 01.11.2023
Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека
Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр?
2023-11-01T14:00
2023-11-01T14:00
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Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека
Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр?
audio/mpeg
Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека
Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — педагог по вокалу Кристина Романова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловРедактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отношения, вконтакте, голос, аудио, любовь, знакомства
Нас двое, отношения, ВКонтакте, голос, Любовь, знакомства
Нас двое

Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека

Нас двое
Дикция, тембр, тон. Что "цепляет" в голосе другого человека
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Голосовые, кружочки и звонки давно стали привычным делом, но, бывает, переслушиваешь свое сообщение и думаешь: "как же неприятно я звучу". Почему так происходит, надо ли в этом случае срочно заниматься голосом, что можно понять про собеседника по голосу и можно ли влюбиться в тембр?
Эксперт эпизода — педагог по вокалу Кристина Романова.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина, Руслан Жигалов
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко
 
Нас двоеотношенияВКонтактеголосЛюбовьзнакомства
 
 
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