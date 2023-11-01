https://ria.ru/20231101/germaniya-1906751460.html

Президент Германии попросил прощения у танзанийцев

Президент Германии попросил прощения у танзанийцев - РИА Новости, 01.11.2023

Президент Германии попросил прощения у танзанийцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Сонгеа в Танзании попросил прощения за жестокость немецкой колониальной оккупации в начале XX РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:10

2023-11-01T17:10

2023-11-01T17:30

в мире

германия

танзания

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Сонгеа в Танзании попросил прощения за жестокость немецкой колониальной оккупации в начале XX века. "Я скорблю вместе с вами о вожде Сонгеа и других казненных. Я преклоняюсь перед жертвами немецкого колониального господства. <...> Как президент Германии я хотел бы попросить у вас прощения за то, что немцы сделали с вашими предками здесь. Я прошу у вас прощения и хочу заверить вас, что мы, немцы, будем вместе с вами искать ответы на вопросы, которые не дают вам покоя", — сказал политик на встрече с потомками вождя Сонгеа Мбано.Штайнмайер напомнил о событиях войны Маджи-Маджи, в ходе которой немецкие колониальные силы казнили в 1906 году самого вождя, а также его 66 соратников."Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашим предком, его товарищами по борьбе и многими другими на территории нынешней Танзании. Несмотря на эту мрачную историю, вы пригласили меня, президента Германии, в свой дом, в свою семью. <...> Это великий жест", — добавил он.Обращаясь к семье Мбано, президент ФРГ добавил, что в Германии даже те граждане, кто больше знает о колониальной истории своей страны, "все равно должны быть в ужасе от масштабов жестокости, с которой осуществлялась немецкая колониальная оккупация".

https://ria.ru/20230727/tanzaniya-1886174831.html

https://ria.ru/20230630/politika-1881584910.html

германия

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, танзания, франк-вальтер штайнмайер