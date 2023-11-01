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Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет - РИА Новости, 01.11.2023
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12:40 01.11.2023 (обновлено: 14:22 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906648657.html
Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет
Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет - РИА Новости, 01.11.2023
Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет
Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:40
2023-11-01T14:22
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП."Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет", — сказал собеседник агентства.Сегодня погранпункт открылся для эвакуации из анклава иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из Газы должны выехать более 500 человек. В список, который опубликовало движение ХАМАС, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906646333.html
https://ria.ru/20231101/izrail-1906575913.html
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет

Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDМашины скорой помощи из сектора Газа на КПП "Рафах" на границе с Египтом
Машины скорой помощи из сектора Газа на КПП Рафах на границе с Египтом - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Машины скорой помощи из сектора Газа на КПП "Рафах" на границе с Египтом
Читать ria.ru в
КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП.
"Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет", — сказал собеседник агентства.
Сегодня погранпункт открылся для эвакуации из анклава иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из Газы должны выехать более 500 человек.
В список, который опубликовало движение ХАМАС, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Спецназ США прибыл в Израиль, пишут СМИ
Вчера, 12:35
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
Жители Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 03:08
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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