https://ria.ru/20231101/gaza-1906648657.html

Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет

Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет - РИА Новости, 01.11.2023

Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет

Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:40

2023-11-01T12:40

2023-11-01T14:22

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906649164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65f2dda48620df166e7bb8a5c50e4c4b.jpg

КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП."Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет", — сказал собеседник агентства.Сегодня погранпункт открылся для эвакуации из анклава иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из Газы должны выехать более 500 человек. В список, который опубликовало движение ХАМАС, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906646333.html

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египет

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году