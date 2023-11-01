https://ria.ru/20231101/gaza-1906591844.html

В Газе не скоро смогут вернуться к нормальной жизни, считают в Палестине

В Газе не скоро смогут вернуться к нормальной жизни, считают в Палестине - РИА Новости, 01.11.2023

В Газе не скоро смогут вернуться к нормальной жизни, считают в Палестине

Продолжающиеся бои в секторе Газа могут сделать его население неспособным к возвращению к нормальной жизни на продолжительное время, заявила РИА Новости бывшая... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:30

2023-11-01T08:30

2023-11-01T09:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

хамас

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Продолжающиеся бои в секторе Газа могут сделать его население неспособным к возвращению к нормальной жизни на продолжительное время, заявила РИА Новости бывшая советница палестинской переговорной группы по вопросам мира Хиба Хусейни. "Существуют опасения, что продолжающиеся масштабные убийства могут сделать население сектора Газа на долгое время неспособным к нормальной жизни, это будет сделано в целях замедления демографического роста в Газе", - сказала Хусейни, комментируя нынешнюю ситуацию в регионе. Как отметила бывшая советница, многие мирные палестинцы уже заявили, что скорее предпочтут умереть, нежели согласятся на эвакуацию и покинуть родные дома, даже несмотря на продолжающееся кровопролитие. "Они никогда не сдадутся под гнетом оккупации или перед лицом массовой депортации в качестве беженцев", - убеждена Хусейни. Между тем, по словам собеседницы агентства, большая часть населения Газы уже сейчас выживает лишь за счет ограниченной гуманитарной помощи. Многие из жителей охваченного конфликта региона вынуждены жить за чертой бедности, зарабатывая не более 2 долларов в день, добавила Хусейни. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, хамас