https://ria.ru/20231101/fridman-1906640631.html

В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 01.11.2023

В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:23

2023-11-01T12:23

2023-11-01T12:28

россия

михаил фридман

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней."Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают "возвращение олигарха".

https://ria.ru/20231031/sud-1906528108.html

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россия, михаил фридман