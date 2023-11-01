https://ria.ru/20231101/fridman-1906640631.html
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 01.11.2023
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:23
2023-11-01T12:23
2023-11-01T12:28
россия
михаил фридман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151841/09/1518410921_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9cd9f5776fab0bda1dcdf86748e092b3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней."Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают "возвращение олигарха".
https://ria.ru/20231031/sud-1906528108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151841/09/1518410921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e818524a2669184d508c548439c660e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил фридман
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
Песков, говоря о возвращении Фридмана, заявил, что родина у россиян одна
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль
из Великобритании
, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву
. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
"Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают "возвращение олигарха".
Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана