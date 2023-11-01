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В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 01.11.2023
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12:23 01.11.2023 (обновлено: 12:28 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/fridman-1906640631.html
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию - РИА Новости, 01.11.2023
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию
Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:23
2023-11-01T12:28
россия
михаил фридман
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней."Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают "возвращение олигарха".
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россия, михаил фридман
Россия, Михаил Фридман
В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Песков, говоря о возвращении Фридмана, заявил, что родина у россиян одна

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Михаил Фридман - не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман - гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
"Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают "возвращение олигарха".
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