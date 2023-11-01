https://ria.ru/20231101/filippiny-1906631394.html

Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца

Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца - РИА Новости, 01.11.2023

Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что видел движущиеся предметы и сталкивался c "привидениями" и сверхъестественными явлениями в президентском РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:39

2023-11-01T11:39

2023-11-01T11:39

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гавайи

фердинанд маркос

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что видел движущиеся предметы и сталкивался c "привидениями" и сверхъестественными явлениями в президентском дворце, когда был ребенком. Нынешний филиппинский лидер - сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, который находился у власти на Филиппинах с 1965 по 1986 годы. В своем видео-блоге Маркос-младший по случаю прошедшего Хэллоуина сказал, что вместе с друзьями он "охотился на привидения" во дворце отца. "Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали", - вспоминает Маркос. Дело было в два часа ночи, и дети включили свет и громкую музыку. Кроме этого Маркос вспоминал, как качалась люстра и перемещались стулья, а его не покидало чувство, что кто-то за ним следил. "Однажды в полночь я вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Когда я открыл ее, то стулья начали двигаться. Я сообщил об этом охране, сказав, что в доме привидения", - приводит сайт газеты Inquirer перевод слов Маркоса с тагальского, на котором он говорил в видео-блоге. По словам нынешнего лидера Филиппин, качающиеся люстры можно было бы объяснить землетрясением, но качалась, к примеру, только одна люстра, а не все. "Когда я поднимался по лестнице ночью, я ощущал, что кто-то смотрит на меня сзади", - сказал Маркос. Нынешнему президенту Филиппин было 7 лет, когда он переехал в старинный дворец после прихода к власти его отца. Маркос-младший пришел к власти на выборах в мае 2022 года и вскоре заявил, что его отец не был диктатором. За это на него обрушился шквал критики со стороны активистов во главе с теми, кто пострадал в 70-е годы от военного положения. Маркос-старший ввел военное положение в 1972 году и правил на Филиппинах 14 лет. После отстранения от власти в результате бескровного переворота он в феврале 1986 года бежал со своей семьей в США, на Гавайи.

https://ria.ru/20231017/privideniya-1903139134.html

https://ria.ru/20210108/prizraki-1590457246.html

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гавайи

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, сша, гавайи, фердинанд маркос