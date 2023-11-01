https://ria.ru/20231101/filippiny-1906631394.html
Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца
Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца - РИА Новости, 01.11.2023
Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что видел движущиеся предметы и сталкивался c "привидениями" и сверхъестественными явлениями в президентском РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:39
2023-11-01T11:39
2023-11-01T11:39
в мире
филиппины
сша
гавайи
фердинанд маркос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788062738_0:87:3071:1815_1920x0_80_0_0_ed969ae192c65429d2f5743cde09fa5c.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что видел движущиеся предметы и сталкивался c "привидениями" и сверхъестественными явлениями в президентском дворце, когда был ребенком. Нынешний филиппинский лидер - сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, который находился у власти на Филиппинах с 1965 по 1986 годы. В своем видео-блоге Маркос-младший по случаю прошедшего Хэллоуина сказал, что вместе с друзьями он "охотился на привидения" во дворце отца. "Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали", - вспоминает Маркос. Дело было в два часа ночи, и дети включили свет и громкую музыку. Кроме этого Маркос вспоминал, как качалась люстра и перемещались стулья, а его не покидало чувство, что кто-то за ним следил. "Однажды в полночь я вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Когда я открыл ее, то стулья начали двигаться. Я сообщил об этом охране, сказав, что в доме привидения", - приводит сайт газеты Inquirer перевод слов Маркоса с тагальского, на котором он говорил в видео-блоге. По словам нынешнего лидера Филиппин, качающиеся люстры можно было бы объяснить землетрясением, но качалась, к примеру, только одна люстра, а не все. "Когда я поднимался по лестнице ночью, я ощущал, что кто-то смотрит на меня сзади", - сказал Маркос. Нынешнему президенту Филиппин было 7 лет, когда он переехал в старинный дворец после прихода к власти его отца. Маркос-младший пришел к власти на выборах в мае 2022 года и вскоре заявил, что его отец не был диктатором. За это на него обрушился шквал критики со стороны активистов во главе с теми, кто пострадал в 70-е годы от военного положения. Маркос-старший ввел военное положение в 1972 году и правил на Филиппинах 14 лет. После отстранения от власти в результате бескровного переворота он в феврале 1986 года бежал со своей семьей в США, на Гавайи.
https://ria.ru/20231017/privideniya-1903139134.html
https://ria.ru/20210108/prizraki-1590457246.html
филиппины
сша
гавайи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788062738_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bfe4c4906084ca68ff74160fa828ac3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, сша, гавайи, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, США, Гавайи, Фердинанд Маркос
Глава Филиппин заявил о сверхъестественных явлениях во дворце отца
Президент Филиппин заявил, что сталкивался с привидениями во дворце своего отца
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что видел движущиеся предметы и сталкивался c "привидениями" и сверхъестественными явлениями в президентском дворце, когда был ребенком.
Нынешний филиппинский лидер - сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, который находился у власти на Филиппинах с 1965 по 1986 годы.
Эксперты рассказали о самых известных домах с привидениями в России
В своем видео-блоге Маркос-младший по случаю прошедшего Хэллоуина сказал, что вместе с друзьями он "охотился на привидения" во дворце отца.
"Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали", - вспоминает Маркос. Дело было в два часа ночи, и дети включили свет и громкую музыку.
Кроме этого Маркос вспоминал, как качалась люстра и перемещались стулья, а его не покидало чувство, что кто-то за ним следил.
«
"Однажды в полночь я вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Когда я открыл ее, то стулья начали двигаться. Я сообщил об этом охране, сказав, что в доме привидения", - приводит сайт газеты Inquirer перевод слов Маркоса с тагальского, на котором он говорил в видео-блоге.
По словам нынешнего лидера Филиппин, качающиеся люстры можно было бы объяснить землетрясением, но качалась, к примеру, только одна люстра, а не все.
"Когда я поднимался по лестнице ночью, я ощущал, что кто-то смотрит на меня сзади", - сказал Маркос.
Нынешнему президенту Филиппин было 7 лет, когда он переехал в старинный дворец после прихода к власти его отца.
Маркос-младший пришел к власти на выборах в мае 2022 года и вскоре заявил, что его отец не был диктатором. За это на него обрушился шквал критики со стороны активистов во главе с теми, кто пострадал в 70-е годы от военного положения.
Маркос-старший ввел военное положение в 1972 году и правил на Филиппинах 14 лет. После отстранения от власти в результате бескровного переворота он в феврале 1986 года бежал со своей семьей в США
, на Гавайи
.
Охота на призраков. Почему некоторые люди сталкиваются с привидениями