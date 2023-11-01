https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906634735.html

Греческий политик раскритиковал призывы ЕС к своим гражданам затянуть пояса

Греческий политик раскритиковал призывы ЕС к своим гражданам затянуть пояса - РИА Новости, 01.11.2023

Греческий политик раскритиковал призывы ЕС к своим гражданам затянуть пояса

Еврогруппа призывает своих граждан Европы затянуть пояса, но европейская элита готова найти 50 миллиардов евро, чтобы бросить их в "черную дыру" Украины, заявил РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:59

2023-11-01T11:59

2023-11-01T11:59

украина

нотис мариас

в мире

евросоюз

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АФИНЫ, 31 окт - РИА Новости. Еврогруппа призывает своих граждан Европы затянуть пояса, но европейская элита готова найти 50 миллиардов евро, чтобы бросить их в "черную дыру" Украины, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в университете Крита Нотис Мариас, который возглавляет непарламентскую партию "Греция – другой путь". Саммит Евросоюза 26-27 октября обсуждал финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. По сообщениям СМИ, лидеры стран ЕС не смогли согласовать выделение денег, однако Мариас отмечает, что решение в принципе принято. "На последнем саммите ЕС по сути одобрено выделение денег Киеву, осталось только найти их", - сказал он. - Деньги есть, но только для Украины, а не для европейских народов, страдающих от дороговизны и чрезмерной задолженности. И в то время как Еврогруппа призывает граждан Европы затянуть пояса, требуя от правительств стран еврозоны прекратить всю горизонтальную поддержку доходов населения, европейская элита готова выйти на рынки и занять 50 миллиардов евро, чтобы бросить их в "черную дыру" Украины". Он напомнил, что, согласно изданным Европейской комиссией в конце июня 2023 года документам, новый европейский финансовый пакет в 50 миллиардов евро добавляется к 70 миллиардам евро, которые ЕС, его государства-члены и европейские финансовые институты совместно предоставили Украина до мая 2023 года. Сумма в 70 миллиардов евро включает 38 миллиардов евро в виде финансирования, бюджетной поддержки и гуманитарной помощи, 15 миллиардов евро на военную поддержку, в том числе через Европейский фонд мира, и 17 миллиардов евро выделены ЕС и его государствами-членами на удовлетворение потребностей людей, спасающихся от войны. "Эта сумма в 70 миллиардов евро за несколько месяцев превысила 80 миллиардов евро, как сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пленарном заседании Европарламента 16 октября этого года. Кильский институт мировой экономики (IfW) оценивает европейскую помощь Украине в 156 миллиардов евро", - заметил Мариас. По его словам, европейская поддержка Украины не ограничивается деньгами и распространяется на сферу торговли, поскольку включил Украину в программу ЕС для единого рынка с целью поддержки малого и среднего бизнеса. "Однако, по мнению Еврокомиссии, всего этого недостаточно, и она предложила создать новый финансовый механизм, новый инструмент, которому даже дали крайне красноречивое название "Содействие". По сути, речь идет о специальном Фонде восстановления Украины. На голосование было вынесено специальное постановление Европарламента и Совета о создании "Содействия для Украины", оно было одобрено в первом чтении на заседании Европарламента 17 октября 512 голосами за, 45 против и 63 воздержавшихся", - сказал эксперт. "Положение об этом "украинском фонде" предусматривает финансирование в размере 50 миллиардов евро. Эта сумма предоставляется ЕС либо в форме "невозвратной финансовой поддержки", то есть, по сути, в форме гранта, либо в форме 35-летнего кредита. Причем кредит предоставляется ЕС на особо выгодных условиях, поскольку затраты Украины по займам субсидируются самим "Содействием для Украины" как минимум до 2027 года с возможностью ежегодного продления субсидирования займов по запросу Украины", - сказал Мариас. По его словам, ЕК предложила выделить 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда – в виде кредитов. "Теперь государствам-членам предлагается сформировать общую позицию для продолжения законодательного процесса", - сказал он. Мариас сказал, что Европарламент хотел бы "восстановить Украину" за счет России. "Европарламент осознаёт, что бочка для восстановления Украины не имеет дна, и в пункте 46а преамбулы регламента об "украинском фонде" Европарламент заявляет, что "Россия и ее союзники должны платить за ущерб, причиненный на территории Украины". Поэтому теперь он требует "конфискации российских государственных активов для финансирования восстановления Украины", - сказал бывший евродепутат. "Это будет означать "за чужой счет". Однако российские олигархи уже репатриировали в Россию более 50 миллиардов евро", - сказал Мариас.

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нотис мариас, в мире, евросоюз