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СМИ: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 01.11.2023
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11:16 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906625720.html
СМИ: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
СМИ: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:16
2023-11-01T11:16
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стремящихся к вступлению в ЕС членов 8 ноября... Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - говорится в сообщении издания. При этом источники издания отметили, что переговоры будут начаты при условии "технических оговорок", включая вопросы создания прочной и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер. Издание также приводит слова главы МИД Германии Анналены Бербок из брифинга, приложенного к приглашению министра своим коллегам на конференцию в четверг. В документе говорится, что "Быстрого пути не может быть ни для одной страны, желающей стать членом (ЕС - ред.)". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231031/ukraine-1906549671.html
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в мире, молдавия, брюссель, владимир зеленский, анналена бербок, евросоюз, еврокомиссия, politico, украина
В мире, Молдавия, Брюссель, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Украина
СМИ: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Politico: ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стремящихся к вступлению в ЕС членов 8 ноября... Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - говорится в сообщении издания.
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При этом источники издания отметили, что переговоры будут начаты при условии "технических оговорок", включая вопросы создания прочной и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.
Издание также приводит слова главы МИД Германии Анналены Бербок из брифинга, приложенного к приглашению министра своим коллегам на конференцию в четверг. В документе говорится, что "Быстрого пути не может быть ни для одной страны, желающей стать членом (ЕС - ред.)".
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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