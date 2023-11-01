https://ria.ru/20231101/evraev-1906781349.html

В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру

В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру - РИА Новости, 01.11.2023

В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководство "Газпрома" подписали дорожную карту развития газомоторной инфраструктуры в регионе на 2023-2025 годы, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:22

2023-11-01T18:22

2023-11-01T18:24

ярославская область

экономика

ярославская область

ярославль

виталий маркелов

михаил евраев

газпром

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководство "Газпрома" подписали дорожную карту развития газомоторной инфраструктуры в регионе на 2023-2025 годы, сообщило областное правительство. По данным областного правительства, на полях Петербургского газового форума губернатор Ярославской области Михаил Евраев и заместитель председателя правления – начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту развития в регионе инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива на 2023 – 2025 годы. "Газозаправочных станций в регионе не хватает. Это объективная проблема, которую подтверждают водители и личного, и общественного транспорта. В Ярославской области уже более 8,5 тысячи единиц техники работает на газу, в том числе 165 рейсовых автобусов. Новые станции необходимы для бесперебойной подачи топлива как существующему автопарку, так и новым потребителям", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. В реализации дорожной карты примут участие правительство Ярославской области, ООО "Газпром газомоторное топливо", главы муниципальных районов и городских округов. В частности, запланировано увеличение объектов газозаправочной инфраструктуры группы компаний ПАО "Газпром" до пяти станций. В данный момент в регионе работают две – в Ярославле. Одна новая станция откроется в поселке Щедрино и еще две – в Ярославле и на территории Кузнечихинского сельского поселения.

https://ria.ru/20231031/gazifikatsiya-1906530824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, ярославль, виталий маркелов, михаил евраев, газпром