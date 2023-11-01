В Ярославской области будут развивать газомоторную инфраструктуру
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯрославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководство "Газпрома" подписали дорожную карту развития газомоторной инфраструктуры в регионе на 2023-2025 годы, сообщило областное правительство.
По данным областного правительства, на полях Петербургского газового форума губернатор Ярославской области Михаил Евраев и заместитель председателя правления – начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали дорожную карту развития в регионе инфраструктуры для использования природного газа в качестве моторного топлива на 2023 – 2025 годы.
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"Газозаправочных станций в регионе не хватает. Это объективная проблема, которую подтверждают водители и личного, и общественного транспорта. В Ярославской области уже более 8,5 тысячи единиц техники работает на газу, в том числе 165 рейсовых автобусов. Новые станции необходимы для бесперебойной подачи топлива как существующему автопарку, так и новым потребителям", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
В реализации дорожной карты примут участие правительство Ярославской области, ООО "Газпром газомоторное топливо", главы муниципальных районов и городских округов. В частности, запланировано увеличение объектов газозаправочной инфраструктуры группы компаний ПАО "Газпром" до пяти станций. В данный момент в регионе работают две – в Ярославле. Одна новая станция откроется в поселке Щедрино и еще две – в Ярославле и на территории Кузнечихинского сельского поселения.