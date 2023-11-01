https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html

В США арестовали четверых россиян

В США арестовали четверых россиян - РИА Новости, 02.11.2023

В США арестовали четверых россиян

Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-01T23:06

2023-11-01T23:06

2023-11-02T01:11

в мире

сша

россия

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский Минюст. "Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", — говорится в заявлении.Отмечается, что задержанным вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. Экспорт товаров оценивается в семь миллионов долларов.

https://ria.ru/20231031/obvinenie-1906521565.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, нью-йорк (город)