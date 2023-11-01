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В США арестовали четверых россиян - РИА Новости, 02.11.2023
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23:06 01.11.2023 (обновлено: 01:11 02.11.2023)
https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html
В США арестовали четверых россиян
В США арестовали четверых россиян - РИА Новости, 02.11.2023
В США арестовали четверых россиян
Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T23:06
2023-11-02T01:11
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский Минюст. &quot;Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что задержанным вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. Экспорт товаров оценивается в семь миллионов долларов.
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город)
В США арестовали четверых россиян

В США арестованы четверо россиян по делу об экспорте товаров двойного назначения

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский Минюст.
«

"Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанным вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. Экспорт товаров оценивается в семь миллионов долларов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
31 октября, 19:20
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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