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В США арестовали четверых россиян
В США арестовали четверых россиян - РИА Новости, 02.11.2023
В США арестовали четверых россиян
Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T23:06
2023-11-01T23:06
2023-11-02T01:11
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Власти США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения для использования в военных целях, сообщил американский Минюст. "Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию", — говорится в заявлении.Отмечается, что задержанным вменяют незаконные поставки полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники конечным пользователям, связанным с российскими военными. Экспорт товаров оценивается в семь миллионов долларов.
https://ria.ru/20231031/obvinenie-1906521565.html
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город)
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город)
В США арестовали четверых россиян
В США арестованы четверо россиян по делу об экспорте товаров двойного назначения