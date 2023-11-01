Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну
На улице Кирова в Калуге. Архивное фото
КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в среду в Калуге начал работу форум "Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру". При поддержке правительства Калужской области мероприятие организовал центр "Мой бизнес" (действует на базе Агентства развития бизнеса).
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"Сейчас вопрос поддержки экспорта актуален как никогда. Задача последних лет – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные нам рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям", - подчеркнул на церемонии открытия форума заместитель губернатора Владимир Попов.
В числе наиболее перспективных направлений внешней торговли замгубернатора назвал расширение контактов со странами СНГ, арабского мира, Латинской Америки, а также Индией и Китаем. За 9 месяцев этого года 38 калужских компаний с господдержкой вышли на объём экспортных контрактов более чем в один миллиард рублей.
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"Калужские компании участвуют в бизнес-миссиях, выставках, сертифицируют товары или услуги, находят зарубежных партнеров. В этом году товары калужского производства поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным правительства Калужской области, большая доля экспорта приходится на металлы и изделия из них, нефтепродукты, продукцию химической промышленности, каучук, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Также в числе важнейших направлений внешней торговли – продовольственные товары и сырье.