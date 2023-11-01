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Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну - РИА Новости, 01.11.2023
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Калужская область
 
20:28 01.11.2023 (обновлено: 20:31 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/eksport-1906800997.html
Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну
Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну - РИА Новости, 01.11.2023
Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну
Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:28
2023-11-01T20:31
калужская область
экономика
калужская область
калуга
латинская америка
владимир попов
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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона. Сообщается, что в среду в Калуге начал работу форум "Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру". При поддержке правительства Калужской области мероприятие организовал центр "Мой бизнес" (действует на базе Агентства развития бизнеса). "Сейчас вопрос поддержки экспорта актуален как никогда. Задача последних лет – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные нам рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям", - подчеркнул на церемонии открытия форума заместитель губернатора Владимир Попов. В числе наиболее перспективных направлений внешней торговли замгубернатора назвал расширение контактов со странами СНГ, арабского мира, Латинской Америки, а также Индией и Китаем. За 9 месяцев этого года 38 калужских компаний с господдержкой вышли на объём экспортных контрактов более чем в один миллиард рублей. "Калужские компании участвуют в бизнес-миссиях, выставках, сертифицируют товары или услуги, находят зарубежных партнеров. В этом году товары калужского производства поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным правительства Калужской области, большая доля экспорта приходится на металлы и изделия из них, нефтепродукты, продукцию химической промышленности, каучук, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Также в числе важнейших направлений внешней торговли – продовольственные товары и сырье.
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экономика, калужская область, калуга, латинская америка, владимир попов, снг
Калужская область, Экономика, Калужская область, Калуга, Латинская Америка, Владимир Попов, СНГ

Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНа улице Кирова в Калуге
На улице Кирова в Калуге - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На улице Кирова в Калуге. Архивное фото
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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в среду в Калуге начал работу форум "Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру". При поддержке правительства Калужской области мероприятие организовал центр "Мой бизнес" (действует на базе Агентства развития бизнеса).
«
"Сейчас вопрос поддержки экспорта актуален как никогда. Задача последних лет – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные нам рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям", - подчеркнул на церемонии открытия форума заместитель губернатора Владимир Попов.
В числе наиболее перспективных направлений внешней торговли замгубернатора назвал расширение контактов со странами СНГ, арабского мира, Латинской Америки, а также Индией и Китаем. За 9 месяцев этого года 38 калужских компаний с господдержкой вышли на объём экспортных контрактов более чем в один миллиард рублей.
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«
"Калужские компании участвуют в бизнес-миссиях, выставках, сертифицируют товары или услуги, находят зарубежных партнеров. В этом году товары калужского производства поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным правительства Калужской области, большая доля экспорта приходится на металлы и изделия из них, нефтепродукты, продукцию химической промышленности, каучук, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Также в числе важнейших направлений внешней торговли – продовольственные товары и сырье.
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Калужская областьЭкономикаКалужская областьКалугаЛатинская АмерикаВладимир ПоповСНГ
 
 
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