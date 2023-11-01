https://ria.ru/20231101/eksport-1906800997.html

Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну

Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну - РИА Новости, 01.11.2023

Товары калужского производства в 2023 году поставлялись в 81 страну

Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:28

2023-11-01T20:28

2023-11-01T20:31

калужская область

экономика

калужская область

калуга

латинская америка

владимир попов

снг

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КАЛУГА, 1 ноя - РИА Новости. Товары производства Калужской области в 2023 году поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей, сообщило правительство региона. Сообщается, что в среду в Калуге начал работу форум "Вектор на экспорт. Делаем в Калуге. Продаем по всему миру". При поддержке правительства Калужской области мероприятие организовал центр "Мой бизнес" (действует на базе Агентства развития бизнеса). "Сейчас вопрос поддержки экспорта актуален как никогда. Задача последних лет – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные нам рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям", - подчеркнул на церемонии открытия форума заместитель губернатора Владимир Попов. В числе наиболее перспективных направлений внешней торговли замгубернатора назвал расширение контактов со странами СНГ, арабского мира, Латинской Америки, а также Индией и Китаем. За 9 месяцев этого года 38 калужских компаний с господдержкой вышли на объём экспортных контрактов более чем в один миллиард рублей. "Калужские компании участвуют в бизнес-миссиях, выставках, сертифицируют товары или услуги, находят зарубежных партнеров. В этом году товары калужского производства поставлялись в 81 страну на общую сумму в 43,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным правительства Калужской области, большая доля экспорта приходится на металлы и изделия из них, нефтепродукты, продукцию химической промышленности, каучук, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Также в числе важнейших направлений внешней торговли – продовольственные товары и сырье.

https://ria.ru/20231027/kontakty-1905707149.html

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

калужская область

калуга

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, калуга, латинская америка, владимир попов, снг