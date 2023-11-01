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Египет объявил об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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11:12 01.11.2023 (обновлено: 11:18 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/egipet-1906624646.html
Египет объявил об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа
Египет объявил об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Египет объявил об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа
Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" для того, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:12
2023-11-01T11:18
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" для того, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством, передает агентство Франс Пресс.Ранее сообщалось, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом."Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам", - говорится в сообщении агентства.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
египет
израиль
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, сектор газа
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Израиль, Сектор Газа
Египет объявил об открытии КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Египет открыл КПП "Рафах", чтобы впустить раненых и иностранцев из сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" для того, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
"Египетские власти объявили об исключительном открытии (терминала "Рафаха"), чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам", - говорится в сообщении агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНИзраильСектор Газа
 
 
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